В ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе погибли 50 военных Азербайджана, пишет Новая газета. Европа со ссылкой на Минобороны страны.
В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели 50 военных в результате боев на границе с Арменией
В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели 50 военных в результате боев на границе с Арменией
По данным ведомства, 42 из них были военнослужащими Вооруженных сил, восемь – пограничниками.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте республики о гибели 49 армянских военных в результате боев.
Ночью Минобороны Армении сообщило об обстреле своих территорий вблизи непризнанного Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана в свою очередь выпустило заявление, в котором обвинило Ереван в диверсии.
После этого Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне эскалации на границе с Азербайджаном. Страна решила официально обратиться за помощью к России, странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН.