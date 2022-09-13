В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели 50 военных в результате боев на границе с Арменией

По данным ведомства, 42 из них были военнослужащими Вооруженных сил, восемь – пограничниками.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте республики о гибели 49 армянских военных в результате боев.

Ночью Минобороны Армении сообщило об обстреле своих территорий вблизи непризнанного Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана в свою очередь выпустило заявление, в котором обвинило Ереван в диверсии.