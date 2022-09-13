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Хлеб будет стоить 10 евро: европейским производителям продуктов питания грозит волна банкротств

Лийна Лакс
Хлеб будет стоить 10 евро: европейским производителям продуктов питания грозит волна банкротств
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Хлеб.
Хлеб. Фото: Puhka Eestis

Пока в Эстонии идут разговоры о закрытии спа-центров, европейские страны обнаружили, что высокие цены на энергоносители могут означать волну банкротств в пищевой промышленности.

Эстонские предприятия пищевой промышленности уже несколько месяцев предупреждают, что если решение энергетического кризиса не будет найдено, компаниям может грозить закрытие.

«Учитывая очень сложную сложившуюся ситуацию, Cельскохозяйственная и торговая палата, а также Продовольственный союз в очередной раз выступили с совместным предложением, по аналогии с частными потребителями, об установлении предельных цен на энергоносители для предприятий пищевой промышленности как поставщикам услуг, важных для жизни всех людей. Мы видим, что приемлемый предел затрат для продолжения деятельности производителей продуктов питания могла бы составлять около 120 евро/МВтч для электроэнергии и около 90 евро/МВтч для газа», – заявила на этой неделе глава Продовольственного союза Сирье Потисепп. По данным отрасли, пищевая промышленность потребляет около 30 процентов всего потребляемого в Эстонии газа: помимо цены вызывает беспокойство вопрос о том, хватит ли газа.

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