Пока в Эстонии идут разговоры о закрытии спа-центров, европейские страны обнаружили, что высокие цены на энергоносители могут означать волну банкротств в пищевой промышленности.
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Хлеб будет стоить 10 евро: европейским производителям продуктов питания грозит волна банкротств
Хлеб будет стоить 10 евро: европейским производителям продуктов питания грозит волна банкротств
Эстонские предприятия пищевой промышленности уже несколько месяцев предупреждают, что если решение энергетического кризиса не будет найдено, компаниям может грозить закрытие.