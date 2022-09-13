Союз портов Эстонии, а также Ассоциация логистики и транзита Эстонии обратились к правительству с просьбой предоставить предприятиям секторов использовать маркированное дизельное топливо для техники, работающей в портах.
Порты Эстонии также хотят использовать маркированное дизельное топливо
Как ранее сообщал BNS, с аналогичной просьбой к правительству обратились Союз строителей инфраструктуры, Союз добытчиков торфа, Союз производителей стройматериалов, Союз предприятий горнодобывающей промышленности и Союз масел. Объединения также хотят использовать маркированное дизтопливо для строительной техники, машин, работающих в шахтах, а также предназначенных для поездок вне дорог общественного пользования.
В конце августа к государству с просьбой разрешить использование маркированного горючего обратились Объединение производителей масел и Центральный союз домовладельцев — они просили дизтопливо для отопления жилых домов. В середине августа с той же просьбой обратились к правительству Торгово-промышленная палата, Союз производителей стройматериалов, Аграрно-торговая палата и Союз предприятий пищевой промышленности — предприятиям сектора топливо нужно для стационарно установленной на заводах техники.
Как отмечается в обращении, торговый порт средней величины, занимающийся экспортом, вместе с портовыми операторами и стивидорными фирмами в год потребляет почти 600 000 литров дизтоплива для работающего на берегу оборудования и техники. Еще порядка 30 000 литров дизтоплива в год используется для работы буксиров и дноуглубительных судов. На эти нужды уходит в год почти 45 000 евро.
С учетом того, что объемы перевалки грузов в этом году останутся на уровне 2021 года, рост расходов на топливо, вызванный его удорожанием, за год составит от 70 до 75%, отметили авторы обращения в своем письме.
Правительство Эстонии в декабре 2021 года одобрило поправки в закон, согласно которым покупать дизельное топливо со специальной маркировкой, используемое в сельском хозяйстве и рыболовстве, в 2023 году смогут только лица, включенные в соответствующий регистр.