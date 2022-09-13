Порты Эстонии также хотят использовать маркированное дизельное топливо

Как ранее сообщал BNS, с аналогичной просьбой к правительству обратились Союз строителей инфраструктуры, Союз добытчиков торфа, Союз производителей стройматериалов, Союз предприятий горнодобывающей промышленности и Союз масел. Объединения также хотят использовать маркированное дизтопливо для строительной техники, машин, работающих в шахтах, а также предназначенных для поездок вне дорог общественного пользования.

В конце августа к государству с просьбой разрешить использование маркированного горючего обратились Объединение производителей масел и Центральный союз домовладельцев — они просили дизтопливо для отопления жилых домов. В середине августа с той же просьбой обратились к правительству Торгово-промышленная палата, Союз производителей стройматериалов, Аграрно-торговая палата и Союз предприятий пищевой промышленности — предприятиям сектора топливо нужно для стационарно установленной на заводах техники.

Как отмечается в обращении, торговый порт средней величины, занимающийся экспортом, вместе с портовыми операторами и стивидорными фирмами в год потребляет почти 600 000 литров дизтоплива для работающего на берегу оборудования и техники. Еще порядка 30 000 литров дизтоплива в год используется для работы буксиров и дноуглубительных судов. На эти нужды уходит в год почти 45 000 евро.

С учетом того, что объемы перевалки грузов в этом году останутся на уровне 2021 года, рост расходов на топливо, вызванный его удорожанием, за год составит от 70 до 75%, отметили авторы обращения в своем письме.