Вт, 13.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Порты Эстонии также хотят использовать маркированное дизельное топливо

BNS
Порты Эстонии также хотят использовать маркированное дизельное топливо
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Порт Мууга. Снимок иллюстративный.
Порт Мууга. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

Союз портов Эстонии, а также Ассоциация логистики и транзита Эстонии обратились к правительству с просьбой предоставить предприятиям секторов использовать маркированное дизельное топливо для техники, работающей в портах.

Как ранее сообщал BNS, с аналогичной просьбой к правительству обратились Союз строителей инфраструктуры, Союз добытчиков торфа, Союз производителей стройматериалов, Союз предприятий горнодобывающей промышленности и Союз масел. Объединения также хотят использовать маркированное дизтопливо для строительной техники, машин, работающих в шахтах, а также предназначенных для поездок вне дорог общественного пользования.

В конце августа к государству с просьбой разрешить использование маркированного горючего обратились Объединение производителей масел и Центральный союз домовладельцев — они просили дизтопливо для отопления жилых домов. В середине августа с той же просьбой обратились к правительству Торгово-промышленная палата, Союз производителей стройматериалов, Аграрно-торговая палата и Союз предприятий пищевой промышленности — предприятиям сектора топливо нужно для стационарно установленной на заводах техники.

Как отмечается в обращении, торговый порт средней величины, занимающийся экспортом, вместе с портовыми операторами и стивидорными фирмами в год потребляет почти 600 000 литров дизтоплива для работающего на берегу оборудования и техники. Еще порядка 30 000 литров дизтоплива в год используется для работы буксиров и дноуглубительных судов. На эти нужды уходит в год почти 45 000 евро.

С учетом того, что объемы перевалки грузов в этом году останутся на уровне 2021 года, рост расходов на топливо, вызванный его удорожанием, за год составит от 70 до 75%, отметили авторы обращения в своем письме.

Правительство Эстонии в декабре 2021 года одобрило поправки в закон, согласно которым покупать дизельное топливо со специальной маркировкой, используемое в сельском хозяйстве и рыболовстве, в 2023 году смогут только лица, включенные в соответствующий регистр.

Ключевые слова
Наверх