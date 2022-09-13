Евродепутаты требуют ввести визовый запрет военным России и Белоруссии

Об этом BNS сообщил во вторник евродепутат от Эстонии Урмас Паэт, отметив, что и он присоединился к этому предложению. «Я по-прежнему считаю, что российским туристам следует ввести во всем Европейском союзе запрет на выдачу туристических виз, – пояснил Паэт. – Но, поскольку страны-члены ЕС до сего времени не сумели договориться между собой об этом, следовало бы продолжить работу в этом направлении».