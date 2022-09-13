Депутаты Европейского парламента предложили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и министру иностранных дел председательствующей в ЕС Чехии Яну Липавскому ввести в качестве санкции запрет на выдачу въездных виз военнослужащим России и Белоруссии, а также чиновникам правительств этих стран и членам их семей.
Евродепутаты требуют ввести визовый запрет военным России и Белоруссии
Евродепутаты требуют ввести визовый запрет военным России и Белоруссии
Об этом BNS сообщил во вторник евродепутат от Эстонии Урмас Паэт, отметив, что и он присоединился к этому предложению. «Я по-прежнему считаю, что российским туристам следует ввести во всем Европейском союзе запрет на выдачу туристических виз, – пояснил Паэт. – Но, поскольку страны-члены ЕС до сего времени не сумели договориться между собой об этом, следовало бы продолжить работу в этом направлении».
По мнению членов Европарламента, запрет на выдачу въездных виз должен затронуть всех служащих вооруженных сил России и Белоруссии, членов их семей, а также чиновникам правительств этих стран и их семьям.
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