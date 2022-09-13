Боррель призвал страны ЕС удвоить военную помощь Украине

Впервые в истории ЕС мобилизовал свои собственные ресурсы, чтобы оказать помощь воюющей стране, указал Боррель. И впервые бюджет для этой помощи был выделен из межправительственного фонда ЕС. «Мы будем и далее неустанно поддерживать Украину» и помогать ей достигнуть ее целей, к которым относится не только полное освобождение ее территории, но и продолжение борьбы до тех пор, пока Россия полностью не возьмет на себя ответственность за разрушение Украины, подчеркнул главный дипломат ЕС.

Санкции мешают России восстанавливать материальные потери

В ответ на вопрос о санкциях в отношении России он призвал не снимать их, пока они не достигнут полного эффекта. «Санкции уже работают против России в этой войне. Посмотрите на внутренности разбитого российского танка на украинской улице, и вы увидите, сколько там западных брендов электроники. 45 процентов российского рынка технологий зависят от Европы, мы положили конец этим поставкам, – пояснил глава дипломатии ЕС. – Две трети российских самолетов больше не летают, потому что они произведены на Западе, а эмбарго ЕС не позволяет им получать запчасти. Это влияет на возможность России восстановить свои гигантские материальные потери в войне».