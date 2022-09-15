В этом выпуске свою трагическую историю расскажет мать, потерявшая своего ребенка. Ее 20-летний сын погиб в серьезной аварии в Пухья два года назад, но виновник до сих пор находится в бегах.
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ВИДЕО ⟩ Виновник смертельной аварии в бегах. Мать погибшего: он кутит повсюду, а родители его покрывают
Виновник смертельной аварии в бегах. Мать погибшего: он кутит повсюду, а родители его покрывают
Пухья находится недалеко от Тарту, в волости Эльва и здесь живет примерно тысяча людей. Мерике, которая обратилась в передачу Kuuuurija, живет в этом поселке с 1986 года, и здесь вместе со своим супругом они вырастили четырех своих сыновей. Кроме Ало у Мерике есть еще три сына. Ало был самым младшим.
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