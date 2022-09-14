«Отпустишь провода – тебе конец». Жители Балаклеи рассказывают о пытках в период оккупации

Директор местной школы по имени Татьяна, которая провела в полицейском участке трое суток, говорит, что тоже слышала крики, раздающиеся из других камер.

На стене одной из этих камер мы нашли текст молитвы «Отче наш» и пометки о том, сколько дней прошло в заключении. По данным украинской полиции, в камерах, рассчитанных на двоих, оккупационные власти держали до восьми человек. Как говорят полицейские, во время полугодовой оккупации люди старались лишний раз не подходить к зданию, чтобы их не схватили российские военные.

«Зачем он застрелил моего сына?»

Неподалеку от центра города, в конце небольшой улицы, находятся могилы тех, кого в спешке захоронили соседи. На месте одной из них, где похоронен таксист Петр Шепель, стоит простой деревянный крест. Рядом с ним лежит его пассажир, личность которого до сих пор не установлена.

Ситуация в Харьковской области Фото: BBC

Полиция начала эксгумировать их тела, и, когда останки погибших помещали в мешки, в воздухе повис запах смерти. По словам местных властей, обоих погибших мужчин застрелили у российского блокпоста буквально за день до освобождения города.

За эксгумацией наблюдала Валентина – мать погибшего таксиста.