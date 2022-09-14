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Режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра

rus.postimees.ee
Режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра
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Филипп Лоссь.
Филипп Лоссь. Фото: Madis Veltman

Директор Русского театра Светлана Янчек подтвердила, что трудовые отношения с режиссером Филиппом Лосем завершены. Решение об увольнении было принято 12 сентября, передает Rus.ERR.

«Своими выступлениями в социальных сетях, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», - сообщила Светлана Янчек.

Филипп Лось, который считает это решение театра неправомочным и намерен оспорить его в судебном порядке, был художественным руководителем Русского театра в течение пяти лет с 2017 года. Срок его договора истек 5 сентября, после этого он перешел на должность режиссера-постановщика и планировал поставить в течение сезона в театре два спектакля.

В конце августа Лось в соцсетях сделал публикацию о «тухлой облезлой русофобии», в которой сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Затем экс-худрук признал, что, возможно, перегнул палку и в очередной раз признался в любви к Эстонии, с которой связывал все дальнейшие планы.

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