Режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра

«Своими выступлениями в социальных сетях, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», - сообщила Светлана Янчек.

Филипп Лось, который считает это решение театра неправомочным и намерен оспорить его в судебном порядке, был художественным руководителем Русского театра в течение пяти лет с 2017 года. Срок его договора истек 5 сентября, после этого он перешел на должность режиссера-постановщика и планировал поставить в течение сезона в театре два спектакля.