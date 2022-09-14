Главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хеберли поделился ожиданиями от заключительных поединков команды в слабейшем дивизионе Лиги наций УЕФА с Мальтой и Сан-Марино, пишет rus.err.
Тренер сборной Эстонии по футболу: матч с Мальтой будет иметь решающее значение
Тренер сборной Эстонии по футболу: матч с Мальтой будет иметь решающее значение
По словам специалиста, домашняя игра против Мальты, которая пройдет 23 сентября - главная в сезоне, от ее исхода зависит, кто станет победителем подгруппы.
"Ответная игра в Таллинне самая важная для нас; в первом матче в гостях мы смогли выиграть и мы знаем, что нам снова нужно сделать все, чтобы выиграть. Если мы будем лучше, чем Мальта, то вернемся в дивизион "С"", - рассказал главный тренер сборной Эстонии.
В июне сборная Эстонии, выступающая в слабейшем дивизионе Лиги наций, дома обыграла Сан-Марино (2:0) и с трудом в гостях одолела Мальту - 2:1.
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