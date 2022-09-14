Вчера в Киеве министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру обороны Алексею Резникову и министру внутренних дел Дмитрию Кулебе признательность за сопротивление российской агрессии на протяжении более 200 дней.
Певкур – Зеленскому: Эстония готовит новый пакет помощи Украине
«Вооруженные силы и народ Украины проявили большое мужество. Мы гордимся успехом контрнаступления с восточного фронта Украины – верный признак того, что наша коллективная поддержка оказала положительное влияние и так должно продолжаться. Россия не изменила своих планов по уничтожению свободной и независимой Украины, поэтому у нас также нет причин идти на уступки», - сказал министр обороны Певкур на встрече в украинским президентом и добавил, что Эстония по-прежнему ищет возможности для поддержки Украины оружием и снаряжением.
«Также я с интересом выслушал предложения министра обороны Украины относительно того, чем бы мы могли быть полезны, и исходя из этого мы формируем новый пакет помощи Украине. Кроме того, сейчас мы инвестируем в обучение», – сказал Певкур.
В рамках визита Ханно Певкур передал министру обороны Украины Алексею Резникову символические ключи от полевого госпиталя Role 2, изготовленного в Эстонии на средства Германии. Примечательно, что 120 000 евро на его строительство выделила также НКО «Слава Украине!». Этот полевой госпиталь является вторым, помимо пожертвованного в феврале, который уже зарекомендовал себя в боевых действиях.
На встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсуждалось сотрудничество на уровне ЕС. «В Европейском союзе мы продолжаем повышать цену российской агрессии. В настоящий момент важно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, но не менее важно сохранить единство в Европейском союзе – мы должны активно убеждать другие государства-члены ужесточить санкции и быстро помочь Украине», – заявил министр обороны.