Певкур – Зеленскому: Эстония готовит новый пакет помощи Украине

«Вооруженные силы и народ Украины проявили большое мужество. Мы гордимся успехом контрнаступления с восточного фронта Украины – верный признак того, что наша коллективная поддержка оказала положительное влияние и так должно продолжаться. Россия не изменила своих планов по уничтожению свободной и независимой Украины, поэтому у нас также нет причин идти на уступки», - сказал министр обороны Певкур на встрече в украинским президентом и добавил, что Эстония по-прежнему ищет возможности для поддержки Украины оружием и снаряжением.

«Также я с интересом выслушал предложения министра обороны Украины относительно того, чем бы мы могли быть полезны, и исходя из этого мы формируем новый пакет помощи Украине. Кроме того, сейчас мы инвестируем в обучение», – сказал Певкур.

В рамках визита Ханно Певкур передал министру обороны Украины Алексею Резникову символические ключи от полевого госпиталя Role 2, изготовленного в Эстонии на средства Германии. Примечательно, что 120 000 евро на его строительство выделила также НКО «Слава Украине!». Этот полевой госпиталь является вторым, помимо пожертвованного в феврале, который уже зарекомендовал себя в боевых действиях.