Рейтинги партий ⟩ Поддержка EKRE продолжает расти

Поддержка лидирующей Партии реформ за последние три недели снизилась на 2,4 процентных пункта, поддержка EKRE последние полтора месяца повышалась и, по сравнению с концом июля, выросла на 4,1%, и разрыв между двумя этими первыми партиями составляет сейчас 9,7 процентных пункта. Поддержка занимающей третье место Центристской партии находится на самом низком уровне с начала составления социологами Nostat свода рейтингов политических партий – с января 2019 года.