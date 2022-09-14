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Рейтинги партий ⟩ Поддержка EKRE продолжает расти

BNS
Поддержка EKRE продолжает расти
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Eero Vabamägi

Поддержка лидирующей в рейтинге Партии реформ уже несколько недель снижается, в то время как поддержка занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) продолжает расти.

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партию реформ поддерживают 32,1% обладающих правом голоса граждан, EKRE – 23,3%, а Центристскую партию – 15,1%.

Поддержка лидирующей Партии реформ за последние три недели снизилась на 2,4 процентных пункта, поддержка EKRE последние полтора месяца повышалась и, по сравнению с концом июля, выросла на 4,1%, и разрыв между двумя этими первыми партиями составляет сейчас 9,7 процентных пункта. Поддержка занимающей третье место Центристской партии находится на самом низком уровне с начала составления социологами Nostat свода рейтингов политических партий – с января 2019 года.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,5%, «Отечество» с 8, 5% и Социал-демократическая партия с 7,9%. Поддержка следующих за первой тройкой партий за последние недели существенно не изменилась.

Коалиционные партии в Эстонии в общей сложности поддерживает сейчас 48,5%, а оппозиционные 38,4% опрошенных.

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