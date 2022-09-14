Поддержка лидирующей в рейтинге Партии реформ уже несколько недель снижается, в то время как поддержка занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) продолжает расти.
Рейтинги партий ⟩ Поддержка EKRE продолжает расти
Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партию реформ поддерживают 32,1% обладающих правом голоса граждан, EKRE – 23,3%, а Центристскую партию – 15,1%.
Поддержка лидирующей Партии реформ за последние три недели снизилась на 2,4 процентных пункта, поддержка EKRE последние полтора месяца повышалась и, по сравнению с концом июля, выросла на 4,1%, и разрыв между двумя этими первыми партиями составляет сейчас 9,7 процентных пункта. Поддержка занимающей третье место Центристской партии находится на самом низком уровне с начала составления социологами Nostat свода рейтингов политических партий – с января 2019 года.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,5%, «Отечество» с 8, 5% и Социал-демократическая партия с 7,9%. Поддержка следующих за первой тройкой партий за последние недели существенно не изменилась.
Коалиционные партии в Эстонии в общей сложности поддерживает сейчас 48,5%, а оппозиционные 38,4% опрошенных.