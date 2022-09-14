Eesti Energia в поисках нового председателя правления

Нынешние договоры всех остальных членов правления также истекают 31 марта 2023 года. Среди них Андри Авила, Райне Пайо, Маргус Вальс и Агнес Роос. Совет Eesti Energia выражает Хандо Суттеру признательность за проделанную работу. Суттер возглавляет Eesti Energia с 1 декабря 2014 года, и совет компании до этого продлевал его договор дважды.

«Под руководством Хандо Суттера в Eesti Energia произошли значительные изменения: были разработаны удобные для клиентов энергетические решения, сделаны инвестиции в производство возобновляемой энергии как в Эстонии, так и в соседних странах, продолжен процесс увеличения значимости горючего сланца и разработаны процессы управления и достигнута внутренняя эффективность. Благодарим его за его большую приверженность и хорошие результаты», – сказала председатель совета Анне Мере.

Хандо Суттер выразил совету признание за своевременное начало поиска нового руководителя. «В энергетике сейчас бурные времена во многих смыслах. И Eesti Energia продолжает преодолевать стремительные изменения. Я имел честь вместе с отличной командой направлять этот путь в течение восьми лет. Впереди ждет особенно трудная зима, и заранее достигнутая определенность в отношении нового руководителя поможет передать эстафету более гладко. Я буду делать все, что в моих силах, до последнего рабочего дня», – заявил он.