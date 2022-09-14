Совет Eesti Energia принял решение не продлевать договор Хандо Суттера, таким образом, его полномочия истекают 31 марта 2023 года. Этой осенью совет Eesti Energia начнет поиск нового председателя правления.
Eesti Energia в поисках нового председателя правления
Нынешние договоры всех остальных членов правления также истекают 31 марта 2023 года. Среди них Андри Авила, Райне Пайо, Маргус Вальс и Агнес Роос. Совет Eesti Energia выражает Хандо Суттеру признательность за проделанную работу. Суттер возглавляет Eesti Energia с 1 декабря 2014 года, и совет компании до этого продлевал его договор дважды.
«Под руководством Хандо Суттера в Eesti Energia произошли значительные изменения: были разработаны удобные для клиентов энергетические решения, сделаны инвестиции в производство возобновляемой энергии как в Эстонии, так и в соседних странах, продолжен процесс увеличения значимости горючего сланца и разработаны процессы управления и достигнута внутренняя эффективность. Благодарим его за его большую приверженность и хорошие результаты», – сказала председатель совета Анне Мере.
Хандо Суттер выразил совету признание за своевременное начало поиска нового руководителя. «В энергетике сейчас бурные времена во многих смыслах. И Eesti Energia продолжает преодолевать стремительные изменения. Я имел честь вместе с отличной командой направлять этот путь в течение восьми лет. Впереди ждет особенно трудная зима, и заранее достигнутая определенность в отношении нового руководителя поможет передать эстафету более гладко. Я буду делать все, что в моих силах, до последнего рабочего дня», – заявил он.
Ожидается, что новый председатель правления Eesti Energia возьмет на себя обязательство по выполнению ожиданий собственника предприятия, снабжая эстонские предприятия и частных потребителей электроэнергией как на рыночных, так и с 1 октября на регулируемых условиях. Также важно продолжать рост на экспортных рынках. При повышении конкурентоспособности предприятия и реализации стратегических планов необходимо учитывать среду политики безопасности, климатическую и энергетическую политику как в Эстонии, так и в Европейском союзе.
В дополнение к сказанному совет хотел бы подчеркнуть в своих ожиданиях от следующего председателя правления конкретные действия.
«От главы предприятия мы ожидаем постоянного внимания к проектам инноваций и развития в крупной энергетике с целью обеспечения снижения влияния на окружающую среду и с учетом роли предприятия в обеспечении надежности снабжения Эстонии электроэнергией. Предприятие должно быть организацией, управляемой на основании ценностей, располагающей разносторонней командой управления. Eesti Energia через энергетическую экономику влияет на конкурентоспособность всей экономики Эстонии, поэтому предприятие должно активно сотрудничать с государством, участниками рынка и сообществами как в Эстонии, так и на экспортных рынках», – заключила Мере.
Стратегия Eesti Energia предусматривает предложение клиентам полезных и удобных энергетических решений, а также производство энергии все более экологически чистым образом. Для этого необходимо продолжать инвестировать в рост мощностей по производству возобновляемой энергии и осуществить переход от производства электроэнергии из сланца к углеродно-нейтральной энергетической и химической промышленности.