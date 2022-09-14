Мысль об отрешении Путина от должности заставила судью Смольнинского районного суда Петербурга зажмуриться, и не помогла муниципальному депутату избежать наказания. Тот призывал президента РФ уйти в отставку. Штраф за бесстрашную по российским меркам реплику составил почти 800 евро.
Призыв отрешить Путина от должности за госизмену обошелся в 785 евро
Депутат Муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге Дмитрий Палюга оштрафован судьей Смольнинского районного суда Светланой Резниковой после того, как вместе с коллегами призвал депутатов Госдумы РФ выдвинуть обвинения против президента РФ Путина для отрешения его от должности.
Седьмого сентября Палюга опубликовал текст обращения к депутатам российского парламента, где со ссылкой на нормы, которые позволяют Госдуме требовать отставки президента, перечислялись основания для увольнения Владимира Путина.
Муниципалы указали на то, что после развязанной Путиным войны в Украине «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ», «страдает экономика России», «блок НАТО расширяется на Восток». Обращение в Госдуму заканчивалось просьбой «выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности».
Через двое суток, 9 сентября, Палюга и его коллеги по муниципальному образованию, поддержавшие это обращение, получили административные протоколы за «дискредитацию российской армии».
В минувший вторник суд оштрафовал Палюгу на 47 тысяч рублей (785 евро), то есть почти на максимальную сумму, которая прописана в новой норме (50 тысяч рублей), активно используемой в целях военной цензуры.
Оштрафованный депутат во время судебного заседания публиковал твиты о ходе рассмотрения дела. В том числе соавтор призыва отправить Путина в отставку опубликовал фото судьи, которая морщится во время просмотра видеозаписи, где депутаты обсуждают текст своего требования отрешить президента РФ от должности.
Добрались до момента со словами ОТРЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА— Dmitry Palyuga (@dmitry_palyuga) September 13, 2022
Судья Резникова в шоке pic.twitter.com/qxLtpSskoG
«Это все стоило затеять только для того, чтобы заставить ее [судью] повторить раз 20 одну и ту же фразу: Отрешение от должности президента РФ», – писал Палюга из суда.
Одновременно с рассмотрением дела о штрафе для депутата стало известно, что весь Муниципальный совет «Смольнинское» может быть распущен. Другая судья Смольнинского районного суда, Алла Бондарь, в тот же день начала рассматривать иск прокуратуры о том, что совет депутатов якобы бездействует. Окончательное решение о роспуске депутатов будет принимать губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Многих волнует загадочная сумма штрафа в 47 тысяч. Я тут понял, что это 777 долларов по текущему курсу. Так что я как будто выиграл в игровом автомате, только наоборот», – продолжал демонстрировать чувство юмора депутат Палюга после всех новостей от судей.
Жест депутатов МО «Смольнинское» был подхвачен и другими политиками, которые запустили петицию с теми же требованиями отправки Путина в отставку за войну в Украине. Автор петиции, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем ранее рассказала все детали в интервью.