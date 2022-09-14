Призыв отрешить Путина от должности за госизмену обошелся в 785 евро

Депутат Муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге Дмитрий Палюга оштрафован судьей Смольнинского районного суда Светланой Резниковой после того, как вместе с коллегами призвал депутатов Госдумы РФ выдвинуть обвинения против президента РФ Путина для отрешения его от должности.

Седьмого сентября Палюга опубликовал текст обращения к депутатам российского парламента, где со ссылкой на нормы, которые позволяют Госдуме требовать отставки президента, перечислялись основания для увольнения Владимира Путина.

Муниципалы указали на то, что после развязанной Путиным войны в Украине «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ», «страдает экономика России», «блок НАТО расширяется на Восток». Обращение в Госдуму заканчивалось просьбой «выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности».

Через двое суток, 9 сентября, Палюга и его коллеги по муниципальному образованию, поддержавшие это обращение, получили административные протоколы за «дискредитацию российской армии».

В минувший вторник суд оштрафовал Палюгу на 47 тысяч рублей (785 евро), то есть почти на максимальную сумму, которая прописана в новой норме (50 тысяч рублей), активно используемой в целях военной цензуры.

Оштрафованный депутат во время судебного заседания публиковал твиты о ходе рассмотрения дела. В том числе соавтор призыва отправить Путина в отставку опубликовал фото судьи, которая морщится во время просмотра видеозаписи, где депутаты обсуждают текст своего требования отрешить президента РФ от должности.