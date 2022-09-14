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Призыв отрешить Путина от должности за госизмену стоит 785 евро

Депутат в Петербурге оштрафован за требование к президенту РФ оставить пост
rus.postimees.ee
Призыв отрешить Путина от должности за госизмену стоит 785 евро
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Символическую скульптуру Владимира Путина верхом на танке установили на детской площадке в Центральном парке Нью-Йорка. Снимок иллюстративный.
Символическую скульптуру Владимира Путина верхом на танке установили на детской площадке в Центральном парке Нью-Йорка. Снимок иллюстративный. Фото: ANDREW KELLY

Мысль про отрешение Путина от должности заставила судью Смольнинского районного суда Петербурга зажмуриться, и не помогла муниципальному депутату избежать наказания. Тот призывал президента РФ уйти в отставку. Штраф за бесстрашную по российским меркам реплику составил почти 800 евро.

Депутат Муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге Дмитрий Палюга оштрафован судьей Смольнинского районного суда Светланой Резниковой после того, как вместе с коллегами призвал депутатов Госдумы РФ выдвинуть обвинения против президента РФ Путина для отрешения его от должности.

Седьмого сентября Палюга опубликовал текст обращения к депутатам российского парламента, где со ссылкой на нормы, которые позволяют Госдуме требовать отставки президента, перечислялись основания для увольнения Владимира Путина.

Муниципалы указали на то, что после развязанной Путиным войны в Украине «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ», «страдает экономика России», «блок НАТО расширяется на Восток». Обращение в Госдуму заканчивалось просьбой «выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности».

Через двое суток, девятого сентября, Палюга и его коллеги по муниципальному образованию, поддержавшие это обращение, получили административные протоколы за «дискредитацию российской армии».

В минувший вторник суд оштрафовал Палюгу на 47 тысяч рублей (785 евро), то есть почти на максимальную сумму, которая прописана в новой норме (50 тысяч рублей), активно используемой в целях военной цензуры.

Оштрафованный депутат во время судебного заседания публиковал твиты о ходе рассмотрения дела. В том числе соавтор призыва отправить Путина в отставку опубликовал фото судьи, которая морщится во время просмотра видеозаписи, где депутаты обсуждают текст своего требования отрешить президента РФ от должности.

«Это все стоило затеять только для того, чтобы заставить ее [судью] повторить раз 20 одну и ту же фразу: Отрешение от должности президента РФ», – писал Палюга из суда.

Одновременно с рассмотрением дела о штрафе для депутата стало известно, что весь Муниципальный совет «Смольнинское» может быть распущен. Другая судья Смольнинского районного суда, Алла Бондарь, в тот же день начала рассматривать иск прокуратуры о том, что совет депутатов якобы бездействует. Окончательное решение о роспуске депутатов будет принимать губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Многих волнует загадочная сумма штрафа в 47 тысяч. Я тут понял, что это 777 долларов по текущему курсу. Так что я как будто выиграл в игровом автомате, только наоборот», – продолжал демонстрировать чувство юмора депутат Палюга после всех новостей от судей.

Жест депутатов МО «Смольнинское» был подхвачен и другими политиками, которые запустили петицию с теми же требованиями отправки Путина в отставку за войну в Украине. Автор петиции, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем ранее рассказала все детали в интервью.

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