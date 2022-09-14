Госконтроль: растет риск того, что большие магистрали не получится построить

Согласно финансовому плану по содержанию дорог, с 2024 года выделение средств на реконструкцию опасных для движения мест больше не предусмотрено. Программа безопасности дорожного движения и по сей день не достигла промежуточных целей ни за один год, а сокращение числа погибших происходит более, чем вдвое медленнее, чем предполагалось.

Госконтроль отмечает, что в случае целей по обеспыливанию дорог, суммы, необходимые для достижения этого, и суммы, предусмотренные планами, различаются как минимум в четыре раза. В плане развития транспорта и мобильности государство поставило цель к 2030 году обеспылить все дороги с гравийным покрытием, по которым за сутки проезжает не менее 50 автомобилей.

На сегодняшний день необходимо обеспылить около 1800 км гравийных дорог, что составляет около 200 км в год. Без учета удорожания дорожного строительства на это потребовалось бы по 20,5 млн евро в год. При этом на 2022–2023 гг. на строительство обеспыливающего покрытия на гравийных дорогах запланировано менее 5 млн в год, а объемы финансирования содержания дорог, запланированные на 2024–2025 гг., не позволяют строить покрытия на гравийных дорогах.

Общая информация Госконтроль проанализировал, возможно ли в ситуации сокращения финансирования, выделяемого на развитие и сохранение дорог в соответствии с планом содержания дорог и бюджетной стратегией государства, поддерживать качество имеющихся государственных дорог и в то же время своевременно выполнять взятые на себя международные обязательства и строить новые шоссейные дороги, входящие в общеевропейскую транспортную сеть. За последние пятнадцать лет больше всего улучшилось состояние основных шоссейных дорог, поскольку для их развития можно было использовать субсидии Евросоюза. В худшем состоянии находятся второстепенные дороги, 75 процентов которых находится в удовлетворительном состоянии. Общее улучшение состояния дорог также произошло из-за того, что при ограниченном финансировании Департамент транспорта намеренно не проводил некоторые капитальные ремонтные работы и предпочитал выполнять более дешевые работы, повышающие комфорт при езде. Например, департамент отдавал приоритет нанесению покрытий и строительству выравнивающих слоев. В то время как состояние дорожной конструкции со временем продолжает ухудшаться, в результате этого ремонт в будущем будет становиться все более и более дорогим, поэтому нанесение покрытий и строительство выравнивающих слоев помогают лишь временно отложить капитальные ремонтные работы. Эстония взяла на себя обязательство перед Евросоюзом построить к 2030 году шоссейные дороги, входящие в основную сеть общеевропейской транспортной сети. В Эстонии основная сеть включает шоссе Таллинн–Пярну–Икла и шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа. Роль обеспечения развития и содержания в порядке государственных дорог возложена на Департамент транспорта, который входит в сферу управления Министерства экономики и коммуникаций. На начало 2022 года протяженность дорог государственного значения составляет 16 662 км, из них 1 605 км (9,5%) – основные шоссейные дороги, 2 408 км (14,2%) – опорные шоссейные дороги, 12 515 км (73,9%) – второстепенные шоссейные и прочие государственные дороги, и 134 км (0,8%) – съезды и подъездные дороги.