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Ненависть к себе и осуждение любви: ЛГБТ-ученики сталкиваются с травлей

Сергей Тимофеев
, репортер-редактор
Ненависть к себе и осуждение любви: ЛГБТ-ученики сталкиваются с травлей
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Однополая любовь. – Фото иллюстративное.
Однополая любовь. – Фото иллюстративное. Фото: ZORANA JEVTIC

Каждый ученик хотел бы являться частью школьной семьи. Исследования показывают, что дружелюбная атмосфера и поддержка влияют на психологическое состояние детей и на их успехи в учебе. Но, к сожалению, некоторые ребята ощущают обратное: враждебное отношение и одиночество. Если в школах не оказывается поддержка ученикам ЛГБТ, они часто чувствуют себя подавленными и сталкиваются с травлей.

В ходе исследования, проведенного ЛГБТ-объединением Эстонии в 2018 году, 68% ЛГБТ-учеников ответили, что в течение последнего учебного года они подвергались психологическому насилию именно по причине своей сексуальной ориентации. Также 55% ответили, что их сверстники никогда не пытались предотвратить травлю.

«Внутренние установки и поведение учащихся отражают убеждения, распространенные в обществе – то, что они видят и слышат от своих родителей, сверстников и СМИ. Убеждения молодых людей формируются не на пустом месте, а на основании опыта, полученного в результате общения и в окружающей среде. Разумеется, образование тоже играет важную роль. Иными словами, чем больше неприязни к меньшинствам в обществе, – среди родителей, в сообщениях СМИ и т.д. тем больше ее среди нашей молодежи», – написала член правления ЦУ «Школа без травли» Кристина Трейал.

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