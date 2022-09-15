Ненависть к себе и осуждение любви: ЛГБТ-ученики сталкиваются с травлей

В ходе исследования , проведенного ЛГБТ-объединением Эстонии в 2018 году, 68% ЛГБТ-учеников ответили, что в течение последнего учебного года они подвергались психологическому насилию именно по причине своей сексуальной ориентации. Также 55% ответили, что их сверстники никогда не пытались предотвратить травлю.

«Внутренние установки и поведение учащихся отражают убеждения, распространенные в обществе – то, что они видят и слышат от своих родителей, сверстников и СМИ. Убеждения молодых людей формируются не на пустом месте, а на основании опыта, полученного в результате общения и в окружающей среде. Разумеется, образование тоже играет важную роль. Иными словами, чем больше неприязни к меньшинствам в обществе, – среди родителей, в сообщениях СМИ и т.д. тем больше ее среди нашей молодежи», – написала член правления ЦУ «Школа без травли» Кристина Трейал.