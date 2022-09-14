Ср, 14.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Грабители проникли в дом Мюллера во время матча Лиги чемпионов. Ущерб на сотни тысяч евро

rus.postimees.ee
Грабители проникли в дом Мюллера во время матча Лиги чемпионов. Ущерб на сотни тысяч евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Томас Мюллер.
Томас Мюллер. Фото: IMAGO/Markus Fischer

Неизвестные проникли в дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Барселоной» (2:0), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild. 

По информации источника, злоумышленники украли наличные, драгоценности и прочие ценные вещи. Ущерб оценивается в шестизначную сумму. Полиция не обнаружила следов грабителей. На данный момент ведется расследование преступления.

Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) – на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория-Пльзень» (0). Действующий победитель Лиги чемпионов – «Реал».

Ключевые слова
Наверх