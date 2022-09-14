Грабители проникли в дом Мюллера во время матча Лиги чемпионов. Ущерб на сотни тысяч евро

По информации источника, злоумышленники украли наличные, драгоценности и прочие ценные вещи. Ущерб оценивается в шестизначную сумму. Полиция не обнаружила следов грабителей. На данный момент ведется расследование преступления.

Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) – на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория-Пльзень» (0). Действующий победитель Лиги чемпионов – «Реал».