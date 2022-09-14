Глава Еврокомисии призвала страны ЕС снижать потребление электроэнергии

«Мы должны избавиться от такой зависимости. Наши газохранилища заполнены на 84 процента – это хорошо, однако этого недостаточно», –сказала она, выступая в Европарламенте.

Фон дер Ляйен пояснила, что считает нужным бороться против манипуляций на газовом рынке. Также она призвала страны ЕС снижать потребление электроэнергии. Еще одним своим приоритетом председатель Еврокомиссии видит оказание помощи потребителям электроэнергии в оплате сильно возросших счетов.

Она напомнила, что предлагает ввести ограничение на доходы компаний, производящих дешевое электричество, которые в нынешних условиях получают очень высокую прибыль. По словам фон дер Ляйен, такие меры должны коснуться компаний, вырабатывающих электроэнергию на основе ископаемого топлива.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что также в ЕС ведется обсуждение идеи потолка цен на газ. Эти планируемые ограничения она назвала временными.