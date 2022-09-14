Раймонд Кальюлайд, бывший член Центристской партии, а ныне социал-демократ, написал в социальных сетях, что пресса слишком давит на Сирет Котка.
Раймонд Кальюлайд: Eesti Ekspress о Сирет Котка – это уже слишком
Сегодня издание Eesti Ekspress написало, что член Рийгикогу Сирет Котка имеет три квартиры в Таллинне, но сама уже много лет живет на съемных квартирах, а расходы на аренду оплачивает Рийгикогу.
Кальюлайд написал в соцсетях, что, по его мнению, Котка является трудолюбивым и добросовестным членом Рийгикогу, который всегда помнит об интересах своих избирателей и в случае необходимости очень решительно их защищает. «Возможно, это непопулярное мнение, но, на мой взгляд, сегодняшняя Eesti Ekspress слишком много пишет о Сирет Котка, и обвинения в том, что она "хорошо живет за счет налогоплательщиков", необоснованны», – написал он.
Возмещение расходов на аренду квартиры депутату, владеющему столичной недвижимостью, по словам Кальюлайда, ни в коем случае не противоречит ни положениям закона, ни идее. По его словам, это не схема из серии «юридически все в норме», как утверждает Eesti Ekspress.
«Рийгикогу в этом смысле не совсем обычное рабочее место. Для большинства работодателей в конечном счете не имеет значения, где расположен дом человека, если работник находится на работе с понедельника по пятницу. У меня были подчиненные, которые, например, живут на Хийумаа, но в будние дни ездят на работу в Таллинн. Их выбор», –написал Кальюлайд.
«Наоборот, в случае с членами Рийгикогу мы хотим, чтобы депутат, избранный от Ляэне-Вирумаа, Сааремаа или Юго-Восточной Эстонии, имел как можно более сильную связь с представляемым им регионом. Вот почему члены Рийгикогу, проживающие в "золотом круге" Таллинна, имеют привилегию арендовать квартиру в Таллинне и жить в ней до истечения срока полномочий члена Рийгикогу», – объяснил он.
По его словам, закон не ограничивает аренду квартиры даже для тех депутатов, которые избираются от Таллинна, но проживают или селятся в другом месте Эстонии, кроме граничащих с Таллинном самоуправлений.
«Это необходимо для того, чтобы принятие всех решений на Тоомпеа со временем не стало зациклено только на столице. Меня, как таллиннца, это, конечно, устроило бы, но это было бы не в интересах страны. Не имеет значения, владеет депутат недвижимостью в Таллинне или нет. Могут быть разные причины, по которым имущество, принадлежащее депутату, не подходит для его проживания. В случае с Сирет они связаны с ее безопасностью, и тут вообще не о чем говорить», – сказал Кальюлайд.
Также, по словам Кальюлайда, может случиться так, что недвижимость, находящаяся в собственности депутата, нецелесообразна или невозможна для использования в качестве жилья по каким-либо другим причинам. Таким образом, депутат, являющийся собственником недвижимости, не может быть поставлен в неравное положение с другими или принужден, например, к передаче недвижимости или расторжению договора аренды.
Кальюлайд считает, что если предоставляется какая-то льгота, связанная непосредственно с родом работы, то она должна быть гарантирована всем в равной степени, и действующий закон обеспечивает это.
«Таким образом, Сирет не использовала никаких схем, никого не обманывала и не вводила в заблуждение. Обвинения в ее адрес беспочвенны и наносят ущерб ее репутации. Я знаю Сирет по меньшей мере двадцать лет. Она занимается политикой не для того, чтобы делать легкие деньги. Такая грязь перед выборами относится к политике, но это не значит, что так должно быть», – написал Кальюлайд.