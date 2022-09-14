Раймонд Кальюлайд: Eesti Ekspress о Сирет Котка – это уже слишком

По его словам, закон не ограничивает аренду квартиры даже для тех депутатов, которые избираются от Таллинна, но проживают или селятся в другом месте Эстонии, кроме граничащих с Таллинном самоуправлений.

«Это необходимо для того, чтобы принятие всех решений на Тоомпеа со временем не стало зациклено только на столице. Меня, как таллиннца, это, конечно, устроило бы, но это было бы не в интересах страны. Не имеет значения, владеет депутат недвижимостью в Таллинне или нет. Могут быть разные причины, по которым имущество, принадлежащее депутату, не подходит для его проживания. В случае с Сирет они связаны с ее безопасностью, и тут вообще не о чем говорить», – сказал Кальюлайд.

Также, по словам Кальюлайда, может случиться так, что недвижимость, находящаяся в собственности депутата, нецелесообразна или невозможна для использования в качестве жилья по каким-либо другим причинам. Таким образом, депутат, являющийся собственником недвижимости, не может быть поставлен в неравное положение с другими или принужден, например, к передаче недвижимости или расторжению договора аренды.

Кальюлайд считает, что если предоставляется какая-то льгота, связанная непосредственно с родом работы, то она должна быть гарантирована всем в равной степени, и действующий закон обеспечивает это.