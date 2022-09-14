Общая военная помощь Литвы Украине, воюющей против вторгшейся на ее территорию России, составляет около 200 миллионов евро, заявил в среду литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Он отметил, что недавно в Украину были отправлены бронетранспортеры М113, и украинцы уже используют 50 литовских бронемашин.
Литва предоставила Украине военную помощь на 200 миллионов евро
«Совокупный объем военной поддержки Литвы составляет около 200 миллионов евро», – говорится в записи министра в социальной сети Facebook. По словам Анушаускаса, всего Киев получил из разных стран Запада более 300 единиц такой военной техники.
«В литовских компаниях, которые быстрее всех смогут сшить запрашиваемую украинцами зимнюю одежду, принято решение заказать ее на 2,15 миллиона евро», – написал министр, указав также, что согласован срочный ремонт украинской военной техники, и что Литва сама организует и поддерживает обучение украинских военных, проводимое и другими странами. «До конца года мы подготовим не менее 500 военных специалистов», – сообщил Анушаускас.
Россия вторглась в Украину в конце февраля, начав полномасштабное наступление по всей стране. Однако в последние недели силы Киева проводят успешные контратаки в восточной части страны и отвоевывают оккупированные Россией территории.