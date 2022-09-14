Литва предоставила Украине военную помощь на 200 миллионов евро

«Совокупный объем военной поддержки Литвы составляет около 200 миллионов евро», – говорится в записи министра в социальной сети Facebook. По словам Анушаускаса, всего Киев получил из разных стран Запада более 300 единиц такой военной техники.

«В литовских компаниях, которые быстрее всех смогут сшить запрашиваемую украинцами зимнюю одежду, принято решение заказать ее на 2,15 миллиона евро», – написал министр, указав также, что согласован срочный ремонт украинской военной техники, и что Литва сама организует и поддерживает обучение украинских военных, проводимое и другими странами. «До конца года мы подготовим не менее 500 военных специалистов», – сообщил Анушаускас.