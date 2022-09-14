Финляндия готовится к незаконным пересечениям границы

Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex отправила в Северную Карелию шесть сотрудников из своего постоянного состава.

Тренировка европейских пограничников вместе с финскими коллегами продлится три месяца. Руководитель учений, лейтенант Пограничной службы Северной Карелии Рику Хейнонен рассказал, что Финляндия может рассчитывать на помощь Frontex в патрулировании границ в случае, если ситуация скопления нелегальных мигрантов у территории Финляндии станет реальной.

«Мы тестируем план действий на случай, если когда-то будем вынуждены просить быстрого вмешательства Евросоюза в пограничную безопасность», – комментирует он.

По словам Хейнонена, помощь от Frontex может понадобиться, например, если большая группа людей попытается пересечь границу незаконно. Чтобы европейские пограничники могли работать в Финляндии также в условиях реальной ситуации, учения максимально ориентированы на практику.

«Они здесь не с ознакомительным визитом, а на работе под начальством Пограничной службы», – говорит Хейнонен.