Владелец английского «Челси» Тодд Боэли заявил, что увольнение немецкого тренера Томаса Тухеля связано с тем, что руководство и специалист не имели общих взглядов на будущее футбольного клуба, сообщает РИА Новости.
Владелец «Челси» – об увольнении Тухеля: взгляды на будущее разошлись
«Челси» отправил Тухеля в отставку с поста главного тренера после поражения от загребского "Динамо" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Новым тренером «синих» был назначен Грэм Поттер, который до этого работал в «Брайтоне».
«Когда вы берете на себя управление бизнесом, вам необходимо убедиться, что у вас есть связь с людьми, с которыми вы работаете. Тухель невероятно талантлив и добился больших успехов в "Челси", но наше видение клуба заключалось в том, чтобы найти тренера, который действительно захотел бы сотрудничать с нами. Мне кажется, что в "Челси" есть много стен, которые необходимо сломать», - цитирует Боэли Goal.
«Мы просто не были уверены, что Томас видел будущее клуба так же, как мы. Здесь нет правых или неправых, у нас просто не было одинакового видения», - добавил владелец «Челси».
После шести туров чемпионата Англии «Челси», в активе которого 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.
Тухелю 49 лет. Он возглавил «Челси» в январе 2021 года и привел лондонцев к победе в Лиге чемпионов. Также немецкий специалист выиграл с командой Суперкубок УЕФА. Тухель является обладателем награды FIFA лучшему тренеру 2021 года.