Владелец «Челси» – об увольнении Тухеля: взгляды на будущее разошлись

«Челси» отправил Тухеля в отставку с поста главного тренера после поражения от загребского "Динамо" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Новым тренером «синих» был назначен Грэм Поттер, который до этого работал в «Брайтоне».

«Когда вы берете на себя управление бизнесом, вам необходимо убедиться, что у вас есть связь с людьми, с которыми вы работаете. Тухель невероятно талантлив и добился больших успехов в "Челси", но наше видение клуба заключалось в том, чтобы найти тренера, который действительно захотел бы сотрудничать с нами. Мне кажется, что в "Челси" есть много стен, которые необходимо сломать», - цитирует Боэли Goal.

«Мы просто не были уверены, что Томас видел будущее клуба так же, как мы. Здесь нет правых или неправых, у нас просто не было одинакового видения», - добавил владелец «Челси».

После шести туров чемпионата Англии «Челси», в активе которого 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.