Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) в сотрудничестве с Германией отправил в Украину второй полевой госпиталь для оказания поддержки в военном конфликте с Россией.
Фото ⟩ Сотрудничество Эстонии и Германии: полевой госпиталь отправили в Украину
Украине будет передана половина существующего полевого госпиталя Сил обороны, который состоит из восьми специальных медицинских контейнеров и трех палаток. Госпиталь состоит из разных частей: операционный модуль, модуль экстренной медицинской помощи, модуль интенсивной терапии, промежуточный модуль (лабораторный контейнер, диагностический контейнер и сортировочная палатка), медицинский склад, стерилизационный модуль и ресурсный модуль.
Кроме того, Украине будут переданы четыре палатки для размещения и санитарный модуль с душевыми, туалетами и стиральными машинами. Размер больницы составляет примерно 425 квадратных метров, говорится в сообщении RKIK.
Руководитель проекта RKIK Кади-Кай Колло рассказала, что размеры госпитальных контейнеров такие же как у стандартного морского контейнера. «Подготовленная бригада может установить госпиталь примерно за час. Скорость установки очень важна для оказания медицинской помощи в условиях войны. В Украине различными способами уничтожено около 950 медицинских учреждений, поэтому такая помощь просто необходима», – сказала Колло.
Главный врач Центра военной медицины и медицины катастроф Академии Сил обороны Ахти Варблане сказал, что на основе опыта военного госпиталя, отправленного в Украину, можно сделать вывод: развитие происходит в правильном направлении, особенно с точки зрения мобильности, модульности и системы управления.
«Безусловно, систему мер маскировки нужно совершенствовать, так как конфликт на Украине – очередное подтверждение того, что Россия не соблюдает Женевскую конвенцию. Если медицинские учреждения обнаруживаются, они становятся целью для другой стороны», – добавил Варблане.
По словам Колло, в полевом госпитале в обычных условиях работает около 15 человек, а во время учений, например, в нем получают помощь около 60 человек в день. «В полевом госпитале работают только медики украинской армии. На сегодняшний день, помощь оказана почти двум тысячи человек с травмами различной степени тяжести. Это показывает, насколько важен полевой госпиталь, а также подтверждает тот факт, что мы поступаем правильно», – добавила Колло.
Полевой госпиталь был подготовлен акционерным обществом Semetron, которое в сотрудничестве с волонтерами помогло RKIK доставить госпиталь в Украину и адаптировать учреждение к условиям Украины. Например, оборудование для обогрева и охлаждения было модифицировано под местный климат, а также обновлены тоннели, соединяющие оборудование и контейнеры.
Некоммерческая организация Slava Ukraini передала дополнительно 120 000 евро, собранные из пожертвований, на приобретение медицинского оборудования для Украины. Например, были закуплены хирургические инструменты и кислородный генератор.
«Мы рады, что второй полевой госпиталь прибыл в Украину в сотрудничестве с крупными странами. Наша цель – продолжать оказывать поддержку медикам в их работе», – отметила исполнительный директор НКО Slava Ukraini Йоханне-Марии Лехтме.
Кроме того, Украине будут переданы восемь грузовиков и два прицепа для перевозки больничных модулей, приобретение которых было совершено с партнером KB Auto OÜ.