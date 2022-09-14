Фото ⟩ Сотрудничество Эстонии и Германии: полевой госпиталь отправили в Украину

По словам Колло, в полевом госпитале в обычных условиях работает около 15 человек, а во время учений, например, в нем получают помощь около 60 человек в день. «В полевом госпитале работают только медики украинской армии. На сегодняшний день, помощь оказана почти двум тысячи человек с травмами различной степени тяжести. Это показывает, насколько важен полевой госпиталь, а также подтверждает тот факт, что мы поступаем правильно», – добавила Колло.

Полевой госпиталь был подготовлен акционерным обществом Semetron, которое в сотрудничестве с волонтерами помогло RKIK доставить госпиталь в Украину и адаптировать учреждение к условиям Украины. Например, оборудование для обогрева и охлаждения было модифицировано под местный климат, а также обновлены тоннели, соединяющие оборудование и контейнеры.

Некоммерческая организация Slava Ukraini передала дополнительно 120 000 евро, собранные из пожертвований, на приобретение медицинского оборудования для Украины. Например, были закуплены хирургические инструменты и кислородный генератор.

«Мы рады, что второй полевой госпиталь прибыл в Украину в сотрудничестве с крупными странами. Наша цель – продолжать оказывать поддержку медикам в их работе», – отметила исполнительный директор НКО Slava Ukraini Йоханне-Марии Лехтме.