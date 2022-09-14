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Ганнибал Лектер? Аленушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так

rus.postimees.ee
Ганнибал Лектер? Аленушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так
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Памятник Владиславу Третьяку.
Памятник Владиславу Третьяку. Фото: Скриншот соцсети

В новом жилом квартале «Парк Легенд» у Музея хоккейной славы в Москве установили статую Владислава Третьяка, передает newizv.ru. Чудо скульптурного искусства сделано в Курганской области на предприятии ЗАО «Курганстальмост». Это подарок легендарному хоккейному вратарю в честь его 70-летия.

Кстати, сам Третьяк играл совсем в другой, проволочной маске. Вероятно, создатели памятника просто побоялись воспроизвести лицо вратаря, а потому скрыли его за такой зловещей маской.

Реакция москвичей была однозначной. Одни справедливо сравнили это произведение со знаменитым киноперсонажем Ганнибалом Лектером, другие – с не менее известной «Аленушкой», несколько лет тому назад появившейся в Нововоронеже. Почти сразу «Аленушку» убрали, по просьбам возмущенной общественности.

Впрочем, СМИ сообщают, что Третьяку памятник понравился.

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