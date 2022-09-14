Ганнибал Лектер? Аленушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так

Кстати, сам Третьяк играл совсем в другой, проволочной маске. Вероятно, создатели памятника просто побоялись воспроизвести лицо вратаря, а потому скрыли его за такой зловещей маской.

Реакция москвичей была однозначной. Одни справедливо сравнили это произведение со знаменитым киноперсонажем Ганнибалом Лектером, другие – с не менее известной «Аленушкой», несколько лет тому назад появившейся в Нововоронеже. Почти сразу «Аленушку» убрали, по просьбам возмущенной общественности.