В новом жилом квартале «Парк Легенд» у Музея хоккейной славы в Москве установили статую Владислава Третьяка, передает newizv.ru. Чудо скульптурного искусства сделано в Курганской области на предприятии ЗАО «Курганстальмост». Это подарок легендарному хоккейному вратарю в честь его 70-летия.
Ганнибал Лектер? Аленушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так
Ганнибал Лектер? Аленушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так
Кстати, сам Третьяк играл совсем в другой, проволочной маске. Вероятно, создатели памятника просто побоялись воспроизвести лицо вратаря, а потому скрыли его за такой зловещей маской.
Реакция москвичей была однозначной. Одни справедливо сравнили это произведение со знаменитым киноперсонажем Ганнибалом Лектером, другие – с не менее известной «Аленушкой», несколько лет тому назад появившейся в Нововоронеже. Почти сразу «Аленушку» убрали, по просьбам возмущенной общественности.
Впрочем, СМИ сообщают, что Третьяку памятник понравился.
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