Этим летом внимание патрульных полицейских привлек автомобилист, который в центре Таллинна решил проехать по улице с односторонним движением в обратном направлении. Водитель проигнорировал поданный сигнал об обязательной остановке и попытался уйти от ответственности. Об этом инциденте пишет Центр надзора за дорожным движением.
Видео ⟩ Выпивший для храбрости и не имевший прав водитель решил устроить гонки с полицией
После большого круга по Старому городу, к счастью, сам водитель осознал, что его действия не приведут к счастливому концу. В ходе досмотра была установлена причина его деструктивного поведения: у молодого человека, которому только исполнилось 18 лет, не было водительских прав, для храбрости он выпил немного алкоголя, а машину взял у родственников без их ведома.
Теперь свою оценку этому делу дал Харьюский уездный суд. Согласно приговору, ранее не привлекавшейся к ответственности молодой человек должен провести несколько дней за решеткой.
«Алкоголь и вождение несовместимы. Водительское удостоверение – это не просто документ с фотографией, а доказательство того, что компетентное ведомство сочло, что водитель способен самостоятельно справляться с дорожным движением. Учитесь на чужих ошибках, а не на своих, и не пытайтесь уйти от ответственности, как правило, это только осложняет ситуацию и подвергает риску, помимо вас, других участников дорожного движения», – сказали в полиции.