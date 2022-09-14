Видео ⟩ Выпивший для храбрости и не имевший прав водитель решил устроить гонки с полицией

После большого круга по Старому городу, к счастью, сам водитель осознал, что его действия не приведут к счастливому концу. В ходе досмотра была установлена причина его деструктивного поведения: у молодого человека, которому только исполнилось 18 лет, не было водительских прав, для храбрости он выпил немного алкоголя, а машину взял у родственников без их ведома.

Теперь свою оценку этому делу дал Харьюский уездный суд. Согласно приговору, ранее не привлекавшейся к ответственности молодой человек должен провести несколько дней за решеткой.