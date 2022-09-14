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Фото и видео ⟩ Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду

Александра Саарнийт
, журналист
Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду
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Soodla veehoidla veetase on alanenud üle kahe meetri.
Soodla veehoidla veetase on alanenud üle kahe meetri. Фото: Sander Ilvest

Экологический центр Таллиннского университета поделился в социальных сетях своей обеспокоенностью по поводу водохранилища Соодла, уровень воды который значительно снизился. Таллиннцам стоит начать экономнее потреблять воду.

«Жители Таллинна, не только не включайте подогрев воды в бассейне, но и не наполняйте бассейн водой», — обратился в социальной сети к жителям столицы экологический центр, ученые которого работают с экосистемами, связанными с водой.


По данным ученых, этим летом в озеро Юлемисте из водохранилища Соодла, которое является резервуаром питьевой воды, было откачано так много воды, что в совокупности с природными факторами, это привело к тому, что уровень воды упал почти на два с половиной метра: «Таким образом, обнажилось дно и нашим глазам открылся необычный пейзаж, однако хорошего в этом мало».

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