Экологический центр Таллиннского университета поделился в социальных сетях своей обеспокоенностью по поводу водохранилища Соодла, уровень воды который значительно снизился. Таллиннцам стоит начать экономнее потреблять воду.
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Фото и видео ⟩ Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду
Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду
«Жители Таллинна, не только не включайте подогрев воды в бассейне, но и не наполняйте бассейн водой», — обратился в социальной сети к жителям столицы экологический центр, ученые которого работают с экосистемами, связанными с водой.
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