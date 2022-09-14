Фото и видео ⟩ Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду

«Жители Таллинна, не только не включайте подогрев воды в бассейне, но и не наполняйте бассейн водой», — обратился в социальной сети к жителям столицы экологический центр, ученые которого работают с экосистемами, связанными с водой.



По данным ученых, этим летом в озеро Юлемисте из водохранилища Соодла, которое является резервуаром питьевой воды, было откачано так много воды, что в совокупности с природными факторами, это привело к тому, что уровень воды упал почти на два с половиной метра: «Таким образом, обнажилось дно и нашим глазам открылся необычный пейзаж, однако хорошего в этом мало».