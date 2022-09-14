Пилот F1 Алекс Албон попал в реанимацию после удаления аппендицита

«Утром в субботу, 10 сентября, Алексу Албону поставили диагноз –аппендицит, и он был госпитализирован в больницу Сан-Херардо для лечения. В субботу в обед ему сделали успешную лапароскопическую операцию, но после операции у Алекса возникли неожиданные осложнения от анестезии, которые привели к дыхательной недостаточности – известному, но редкому осложнению. Спортсмен был повторно интубирован и переведен в реанимацию для поддержки. За ночь он пришел в себя, и вчера утром его отключили от искусственной вентиляции легких. В настоящее время он переведен в общую палату и, как ожидается, вернется домой завтра. Других осложнений не было. Алекс полностью сосредоточен на восстановлении и подготовке к Гран-при Сингапура в конце этого месяца».