В Японии арестовали главу издательства Kadokawa Цугухико Кадокаву, сообщает «Чемпионат». Его обвиняют в даче взятки бывшему члену оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харюки Такахаси. По данным источника, Кадокава дал взятку в размере почти 450 тысяч евро, чтобы получить спонсорские контракты на Олимпиаде в Токио. В квартире бизнесмена уже прошли обыски.
Дело об «олимпийских» взятках продолжается: в Японии арестовали главу издательства
Дело об «олимпийских» взятках продолжается: в Японии арестовали главу издательства
По этому же делу ранее были арестованы три человека. В свою очередь, Такахаси утверждает, что у него не было никаких контактов с компаниями, как только он стал членом оргкомитета Олимпийских игр.
Еще в августе Такахаси арестовали по запросу прокуратуры Токио. Японские следователи полагают, что он использовал свои связи для продвижения интересов компаний, которые платили ему взятки. По данным следствия, в общей сложности в качестве взяток он получил около 500 тысяч евро.
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