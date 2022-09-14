По словам председателя совета Eesti Energia Анне Мере, было принято решение не продолжать трудовые отношения с руководителем Хандо Суттер, потому что предприятию нужен новый и свежий подход в работе.
Совет Eesti Energia: новый руководитель должен лучше сотрудничать с государством
«Хандо Суттер проделал хорошую работу, совет благодарен ему за эти восемь лет. Дело не в недовольстве работой Суттера, а в том, что мы хотели начать новый цикл развития компании, сменив руководителя», –сказала Мере, которая считает, что в управленческой практике распространен восьмилетний срок.
«Как правило, с приходом нового менеджера происходят серьезные изменения. Мы думаем, что сейчас самое время внедрить их, и свежим взглядом взглянуть как на рынок, так и на ситуацию с конкурентами», –пояснила Мере Postimees.
В то же время, не ожидается, что новый руководитель повернет курс Eesti Energia на 180 градусов, так как необходимо продолжать руководствоваться ожиданиями государства, то есть собственника. «Владелец ожидает, что сланцевые заводы будут работать до 2026 года, а инвестиции в решения по возобновляемым источникам энергии будут поступать быстро. Также важно повысить надежность снабжения электросетей и увеличить возможность добавления новых производственных мощностей в электросеть», – отметила Мере.
По ее словам, новым руководителем Eesti Energia совет видит топ-менеджера, у которого обязательно должны быть все необходимые компетенции и опыт управления крупной компанией.
Хотя совет Eesti Energia решил, что трудовой договор не будет продлен ни с одним из нынешних членов правления, по словам Мере, это не означает, что будет заменено все правление. «Цель этого решения – дать возможность новому председателю правления собрать свою команду. В то же время, совет ожидает, что ключевые компетенции сохранятся и в новом правлении», – сказала она.
Сотрудничество нужно улучшить
По словам Мере, у совета не было возражений, например, по поводу того, в каком объеме Eesti Energia добавила на рынок новые производственные мощности за последние восемь лет. «Я думаю, что Enefit Green внесла очень большой вклад в создание новых мощностей. Если не ошибаюсь, сегодня у нас работают 22 ветропарка и 38 солнечных электростанций. Но также ясно, что нам в будущем нужно будет очень много инвестировать», – сказала она.
При этом Мере признала, что создание новых мощностей требует сотрудничества с государством, которого сейчас недостаточно. «Безусловно, сотрудничество с другими учреждениями могло бы быть более конструктивным. В любом случае, как Министерству финансов, так и Министерству экономики и коммуникации, следует встретиться и обсудить, каков же наш большой план. Надо сказать, что этот процесс пока идет не очень гладко», – сказала она.
Однако, по словам Мере, ответственность за это несет не только глава Eesti Energia. «Это зависит от желания всех сторон. Но у совета определенно есть ожидания от нового руководителя. Нам, как небольшой стране, явно нужно больше сотрудничать друг с другом», – сообщила она.
Мере описала восьмилетний период управление Суттера: «В первую очередь, я бы выделила перевод Enefit Green на биржу, уверенный рост этой компании и четкое развитие направления Eesti Energia в сторону возобновляемых источников энергии. Во-вторых, была экспансия за пределы Эстонии. Сегодня Enefit Green работает в Латвии, Литве, Польше, и это направление мы должны продолжать. Также важно улучшать пользовательский опыт заказчика и создавать полный пакет клиентских решений».