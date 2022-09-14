Совет Eesti Energia: новый руководитель должен лучше сотрудничать с государством

Сотрудничество нужно улучшить

По словам Мере, у совета не было возражений, например, по поводу того, в каком объеме Eesti Energia добавила на рынок новые производственные мощности за последние восемь лет. «Я думаю, что Enefit Green внесла очень большой вклад в создание новых мощностей. Если не ошибаюсь, сегодня у нас работают 22 ветропарка и 38 солнечных электростанций. Но также ясно, что нам в будущем нужно будет очень много инвестировать», – сказала она.

При этом Мере признала, что создание новых мощностей требует сотрудничества с государством, которого сейчас недостаточно. «Безусловно, сотрудничество с другими учреждениями могло бы быть более конструктивным. В любом случае, как Министерству финансов, так и Министерству экономики и коммуникации, следует встретиться и обсудить, каков же наш большой план. Надо сказать, что этот процесс пока идет не очень гладко», – сказала она.

Однако, по словам Мере, ответственность за это несет не только глава Eesti Energia. «Это зависит от желания всех сторон. Но у совета определенно есть ожидания от нового руководителя. Нам, как небольшой стране, явно нужно больше сотрудничать друг с другом», – сообщила она.