Сегодня в 15:30 в прямом эфире передачи «Гражданин М» журналист Rus.Postimees из Украины Дмитрий Мороз, который имеет опыт освещения боевых действий. Обсудим успешное наступление украинских войск и возможный контрудар России. Также поговорим о стратегии Украины на освобожденных территориях – что будет с коллаборантами? Будут ли меры жесткими? И как будет обеспечиваться выживание населения? Ведущий – Сергей Метлев.
«Гражданин М»: насколько жестко будут действовать украинские власти на освобожденных территориях?
Представитель министерства обороны США, генерал Пит Райдер, заявил в начале недели, что одной из причин успеха наступления в Харьковской области, позволившего освободить тысячи квадратных километров территории, стала способность ВСУ адаптировать старую советскую технику к новой тактике. «Украинские военные изучили западные системы, такие как гаубицы М777, HIMARS, БПЛА и прочее, и смогли использовать их со старыми системами и интегрировать в тактику боя», – пояснил военный.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил вчера, что в освобожденной Балаклее и Граково сразу за 5 месяцев гражданам выплачивают пенсии. «Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная, нормальная жизнь», – подчеркнул президент.