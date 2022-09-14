«Гражданин М»: насколько жестко будут действовать украинские власти на освобожденных территориях?

Сегодня в 15:30 в прямом эфире передачи «Гражданин М» журналист Rus.Postimees из Украины Дмитрий Мороз, который имеет опыт освещения боевых действий. Обсудим успешное наступление украинских войск и возможный контрудар России. Также поговорим о стратегии Украины на освобожденных территориях – что будет с коллаборантами? Будут ли меры жесткими? И как будет обеспечиваться выживание населения? Ведущий – Сергей Метлев.