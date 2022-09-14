По мнению председателя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдера, граждане России должны быть лишены права голоса на выборах в органы местного самоуправления как можно скорее. В студии Postimees Сеэдер заявил, что партия не согласна с президентом Республики в этом вопросе, так как россияне лишены подобного права в половине европейских стран.
Сеэдер: «Отечество» не согласно с президентом, граждан России нужно лишить права голоса
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что их партия предлагала лишить граждан России права голоса на местных выборах еще во время коалиционных переговоров, но тогда социал-демократы не пожелали обсуждать этот вопрос.
«Я думаю, что со временем другие политические партии также поймут, насколько это важно, поэтому «Отечество» в любом случае будет делать все возможное, чтобы воплотить эту идею в жизнь как можно скорее», – сказал Сеэдер, добавив, что юридически лишить права голоса, вероятно, трудно, так как некоторые эксперты считают, что необходимо изменить Конституцию, что потребует времени. Председатель «Отечества» сказал, что в первую очередь необходимо провести разъяснительную работу среди политиков, и он надеется, что выскажутся и обычные люди.
«Как мы слышали на открытии заседания Рийгикогу, президент выразил твердую позицию и посчитал, что право граждан России голосовать на местных выборах должно быть сохранено. В этом вопросе мнение "Отечества" отличается от позиции президента. Нам нужно проделать большую домашнюю работу в Эстонии, чтобы понять, что это вопрос безопасности», – сказал он.
Сеэдер отметил, что граждане России не имеют такого права голоса, например, в Латвии, Литве, Германии, Франции или Греции. «Нет его в половине стран Европы, а, поскольку наша страна граничит с Россией, это совершенно неразумно», – пояснил несоответствие Сеэдер.