Сеэдер: «Отечество» не согласно с президентом, граждан России нужно лишить права голоса

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что их партия предлагала лишить граждан России права голоса на местных выборах еще во время коалиционных переговоров, но тогда социал-демократы не пожелали обсуждать этот вопрос.

«Я думаю, что со временем другие политические партии также поймут, насколько это важно, поэтому «Отечество» в любом случае будет делать все возможное, чтобы воплотить эту идею в жизнь как можно скорее», – сказал Сеэдер, добавив, что юридически лишить права голоса, вероятно, трудно, так как некоторые эксперты считают, что необходимо изменить Конституцию, что потребует времени. Председатель «Отечества» сказал, что в первую очередь необходимо провести разъяснительную работу среди политиков, и он надеется, что выскажутся и обычные люди.

«Как мы слышали на открытии заседания Рийгикогу, президент выразил твердую позицию и посчитал, что право граждан России голосовать на местных выборах должно быть сохранено. В этом вопросе мнение "Отечества" отличается от позиции президента. Нам нужно проделать большую домашнюю работу в Эстонии, чтобы понять, что это вопрос безопасности», – сказал он.