Фото ⟩ Наркоторговца приговорили к длительному тюремному сроку

47-летний Тоомас Коппель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, по решению суда должен провести 18 лет за решеткой за преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, суд конфисковал у него полученное преступным путем имущество на сумму более 200 000 евро.

По словам госпрокурора Вахура Верте, приговор подтверждает, что овчинка выделки не стоит, поскольку суды все более склонны к назначению сурового наказания и конфискации имущества обвиняемых.

«Хотя обвиняемый приобрел рядный бокс и два дорогих автомобиля при помощи кредита, и первый взнос, и взносы по кредиту он оплачивал деньгами, заработанными на продаже наркотиков, поскольку официально был безработным. Тот факт, что человек без работы берет на себя несколько долгосрочных кредитных обязательств, демонстрирует его план заработать достаточно средств преступным путем», – сказал Верте.

На основании представленных доказательств выявлено, что Коппель почти за год заработал более четверти миллиона евро преступным путем.