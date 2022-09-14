Ср, 14.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Прощай, дешевое электричество! Завтра жизнь снова подорожает

rus.postimees.ee
Прощай, дешевое электричество! Завтра жизнь снова подорожает
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электричество.
Электричество. Фото: Toomas Huik

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в четверг вырастет по сравнению со средой на 59,7 процента до 151,11 евро за мегаватт-час (15 центов за киловатт-час), пишет Majandus.

Самой высокой — 500,10 евро за мегаватт-час (50 центов за киловатт-час) — биржевая цена на электроэнергию будет в четверг утром с 9 до 10 часов, а самой низкой – ночью с 3 до 4 часов, когда она упадет до 14,44 евро за мегаватт-час (1,4 цента за киловатт-час).

Ключевые слова
Наверх