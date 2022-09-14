Прощай, дешевое электричество! Завтра жизнь снова подорожает

Самой высокой — 500,10 евро за мегаватт-час (50 центов за киловатт-час) — биржевая цена на электроэнергию будет в четверг утром с 9 до 10 часов, а самой низкой – ночью с 3 до 4 часов, когда она упадет до 14,44 евро за мегаватт-час (1,4 цента за киловатт-час).