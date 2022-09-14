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Решающая дата. Допустят ли Россию к отбору на Евро-2024?

rus.postimees.ee
Решающая дата. Допустят ли Россию к отбору на Евро-2024?
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Стадион перед началом матча.
Стадион перед началом матча. Фото: IMAGO/Eibner/Memmler

UEFA сообщил, что 20 сентября состоится заседание Исполнительного комитета организации, на котором рассмотрят все вопросы, касающиеся жеребьевки Евро-2024.

Судя по всему, именно в этот день станет ясно, допустят ли к отбору сборную России, которая с марта отстранена от всех официальных турниров, пишет sport.ua.

Пока UEFA не принял решение на этот счет. Жеребьевка состоится 9 октября.

Пока же продолжается скандал по поводу возможного спарринга России против сборной Боснии. Игра может состояться 19 ноября, но боснийские футболисты не хотят участвовать в этом матче.

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