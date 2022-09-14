Каллас: в некоторых случаях энергоемкие предприятия разумно временно закрыть

Каллас отметила, что в среду Еврокомиссия выступила с предложениями по поддержке энергетической экономики, в том числе касающимися энергосбережения. Каждая страна будет обязана экономить не менее 10-15 процентов электроэнергии.

«В некоторых случаях может быть даже разумнее, чтобы крупные энергоемкие предприятия, где на самом деле может быть и не так много сотрудников, временно закрывались, чтобы все остальные получили более дешевую электроэнергию», – сказала премьер-министр.

Правительство выдвинуло предложение по изменению порядка формирования стоимости на бирже, чтобы в ситуации, когда все предложения заявлены, и торги окончены, но выясняется, что для удовлетворения спроса недостает небольшого количества, например, 2,4 мВт, как было 17 августа, когда цена достигла 4000 евро, то у участников торгов была бы возможность в течение 15 минут сделать новые предложения, в зависимости от того, сколько бы они могли сэкономить.

«И в результате, если бы была такая возможность, цена была бы 1000 евро за мегаватт-час в этот период времени», – заявила Каллас.