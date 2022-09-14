ФОТО ⟩ Злостного алководителя не останавливает ни одно наказание

Во вторник в 21:16 на втором километре дороги Вяэтса-Тюри в волости Тюри произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения съехал на Audi A6 Allroad со второстепенной дороги и врезался в BMW 318d, за рулем которой была 18-летняя девушки. Водитель Audi, водитель BMW и 17-летний пассажир были доставлены на обследование в Ярвамааскую больницу.