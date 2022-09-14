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ФОТО ⟩ Злостного алководителя не останавливает ни одно наказание

Тийт Рейнберг
Злостного алководителя не останавливает ни одно наказание
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Виктор Дойкин.
Виктор Дойкин. Фото: Tiit Reinberg

Во вторник в 21:16 на втором километре дороги Вяэтса-Тюри в волости Тюри произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения съехал на Audi A6 Allroad со второстепенной дороги и врезался в BMW 318d, за рулем которой была 18-летняя девушки. Водитель Audi, водитель BMW и 17-летний пассажир были доставлены на обследование в Ярвамааскую больницу.

Следователь Центрально-Эстонского отделения полиции Рагне Тынтс заявила сегодня, что, по предварительным данным, Audi свернула со второстепенной дороги и выехала на встречную полосу главной дороги. Чтобы избежать столкновения с Audi, водитель BMW повернул руль влево, но в тот же момент водитель Audi свернул обратно на свою полосу движения, что привело к лобовому столкновению.

«В результате столкновения у обеих машин сильно повреждена передняя часть. Находившихся в BMW отпустили из больницы домой после осмотра, водитель Audi остался в больнице под наблюдением. Мужчина, управлявший Audi, находился в состоянии алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств аварии начато производство по делу о проступке», – пояснила Тынтс.

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