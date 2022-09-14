И снова Bolt Drive: 15-летняя девочка решила проверить скоростные качества прокатного автомобиля

В публикации говорится, что вчера, 13 сентября, на Лаагна-теэ полиция вела дорожный надзор. В какой-то момент фоторадар патрульного зафиксировал, что автомобиль разогнался до 115 км/ч, хотя на данном участке дороги максимально разрешенная скорость движения составляет 70 км/ч.

Каково же было удивление полицейских, когда за рулем арендной машины Bolt Drive они обнаружили 15-летнюю девочку, которая воспользовалась учетной записью своей мамы и решила проверить скоростные качества машины. Кроме девочки в машине также находились еще двое несовершеннолетних. К счастью, полиция успела вмешаться и предотвратить худшее!

Стражи правопорядка призвали родителей всегда интересоваться тем, чем заняты их дети.