Ида-Харьюское отделение полиции поделилось на своей страничке в Facebook историей о том, как стражи правопорядка остановили на Лаагна-теэ ехавший с превышением скорости прокатный автомобиль Bolt Drive, за рулем которого оказалась 15-летняя девочка.
И снова Bolt Drive: 15-летняя девочка решила проверить скоростные качества прокатного автомобиля
В публикации говорится, что вчера, 13 сентября, на Лаагна-теэ полиция вела дорожный надзор. В какой-то момент фоторадар патрульного зафиксировал, что автомобиль разогнался до 115 км/ч, хотя на данном участке дороги максимально разрешенная скорость движения составляет 70 км/ч.
Каково же было удивление полицейских, когда за рулем арендной машины Bolt Drive они обнаружили 15-летнюю девочку, которая воспользовалась учетной записью своей мамы и решила проверить скоростные качества машины. Кроме девочки в машине также находились еще двое несовершеннолетних. К счастью, полиция успела вмешаться и предотвратить худшее!
Стражи правопорядка призвали родителей всегда интересоваться тем, чем заняты их дети.
По словам руководителя направления Bolt Лукаса Юла, передача учетной записи Bolt Drive третьим лицам является мошенничеством и серьезным нарушением пользовательского соглашения. «Bolt Drive наложил штраф в размере 250 евро за передачу учетной записи пользователя третьим лицам. Если автомобиль поврежден или попал в аварию, пользователь обязан оплатить все расходы, связанные с ремонтом автомобиля», – сказал он, а также добавил, что предприятие заблокировало аккаунт пользователя, а дальнейшим рассмотрением дела займется полиция.