Альтернативное окно в Европу: россияне находят способы уехать за границу

Поскольку Норвегия пока гораздо более снисходительна к обладателям шенгенских виз, прибывающим из России, то по самому северному маршруту Москва – Мурманск – Киркенес – Осло – Европа можно добраться и из Москвы в Европу. Поездка будет выглядеть так:

I этап: Москва – Мурманск. 2,5 часа на самолете из Москвы, цена билета около 105 евро. У кого есть больше времени, могут добраться из Москвы в Мурманск поездом. Поездка займет 36 часов и будет стоить 65 евро.

II этап: автобусом из Мурманска в Киркенес в Норвегии. Продолжительность 4 часа, стоимость 33 евро. Так как автобус отправляется из Мурманска утром в 07:00, необходимо переночевать в Мурманске.

III этап: Киркенес – Осло самолетом. Займет 2 часа, стоимость билетов от 100 евро. Поскольку подходящий прямой рейс SAS прибывает в Осло поздно ночью, ночевка в Осло неизбежна.

IV этап: Осло – Европа на самолете.

Весь маршрут из Москвы (через Киркенес и Осло) в Европу требует не менее 10 часов времени в пути на самолете и автобусе. К этому добавляется на пересечение границы и время ожидания в аэропортах, а также две ночевки. Стоимость проезда в одну сторону составит около 300 евро. Если учесть еще и проживание, то поездка в одну сторону обойдется примерно в 450-500 евро. Если учитывать затраты на обратную дорогу, то стоимость такой поездки составит около тысячи евро.

На поезде можно было бы немного сэкономить на цене, но, путешествуя поездом из Москвы в Мурманск и обратно, пришлось бы потратить около 44 часов в транспорте и такое же количество времени обратно. Нужно иметь много воли (и денег), чтобы даже подумать о такой поездке.