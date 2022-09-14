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Видео ⟩ Фермер из Вильяндимаа лицом к лицу столкнулся с волками, которые не боятся человека

rus.postimees.ee
Фермер из Вильяндимаа лицом к лицу столкнулся с волками, которые не боятся человека
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Волки. Изображение носит иллюстративный характер.
Волки. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

Утром 13 сентября на окраине поля в Хеймтали, в Вильяндиском уезде, возле трактора местного фермера гуляли два смелых волка, которых ни трактор, ни деятельность человека не беспокоили.

По словам фермера, животных не тревожила сушильная машина, и они несколько минут занимались своими делами вблизи от нее, прежде чем решили уйти.

По словам охотницы из Хеймтали Трийн Роостфельдт, в этом районе стало больше волков. «Недалеко от этого места недавно были задраны три овцы, и мы видим проблему в том, что волки все больше тянутся к поселениям и не боятся людей. В то же время, рассматриваемая территория является частью заповедника для охраны крупных хищников, где не выдается разрешений на отстрел проблемных особей», — сказала Роостфельдт из Эстонского общества охотников.

Подробнее смотрите в видео:

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