Видео ⟩ Фермер из Вильяндимаа лицом к лицу столкнулся с волками, которые не боятся человека

По словам охотницы из Хеймтали Трийн Роостфельдт, в этом районе стало больше волков. «Недалеко от этого места недавно были задраны три овцы, и мы видим проблему в том, что волки все больше тянутся к поселениям и не боятся людей. В то же время, рассматриваемая территория является частью заповедника для охраны крупных хищников, где не выдается разрешений на отстрел проблемных особей», — сказала Роостфельдт из Эстонского общества охотников.