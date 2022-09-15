Микко: моментальная смена режима Путина на демократическую российскую власть невозможна

Разумеется, на Западе анализируют все возможные варианты развития событий в России, но более-менее точные прогнозы станут возможны только тогда, когда закончится война.

– Американский институт изучения войны утверждает, что Кремль фактически признал поражение в Харьковской области, хотя сначала пытался продвигать версию, что российские войска были выведены оттуда для перегруппировки. Эта версия подверглась резкой критике в соцсетях даже со стороны тех россиян, кто поддерживает войну, после чего Кремль стал признавать неудачи, но при этом отводить критику от Владимира Путина и перекладывать вину на Минобороны и военное командование. Получится ли у Кремля, у российской пропаганды, предотвратить падение популярности Путина?

– Такая деятельность российской пропаганды может иметь успех только на внутреннем информационном рынке. Потому что на Западе уже всем стало совершенно очевидно, что абсолютно все решения, касающиеся ведения войны с Украиной, принимаются в России только Путиным. А вот внутри России, где не осталось никакого пространства для свободной мысли или для свободного слова, в этом смысле можно сделать все, что угодно.

Западным лидерам очень хотелось бы знать, что происходит в окружении Путина, в закулисных отношениях между какими-то, до определенной степени близкими Путину, группировками. Информация об этой схватке бульдогов под ковром могла бы быть очень полезной.