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Микко: моментальная смена режима Путина на демократическую российскую власть невозможна

Павел Соболев
, журналист
Микко: моментальная смена режима Путина на демократическую российскую власть невозможна
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  • У Зеленского и народа Украины есть все основания гордиться операцией ВСУ в Харьковской области
  • Удары России по гражданским объектам в Украине становятся все более откровенными
  • Потеря Путиным власти ни в коем не случае не повлечет автоматического поворота России к демократии

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры Украины, а также представлений Запада о том, каким будет мир после возможной потери власти Владимиром Путиным.

– Владимир Зеленский прибыл вчера в Изюм, где принял участие в торжественном поднятии государственного флага. В своем выступлении в Изюме Зеленский выразил уверенность, что Крым и все другие оккупированные территории вернутся в состав Украины. По словам Зеленского, он пока не может сказать, когда это случится, потому что этого не знает никто, но это случится обязательно. После успеха украинской армии в Харьковской области подобные обещания Зеленского больше не кажутся абстракцией? Как скоро могут последовать новые большие успехи ВСУ?

– Я думаю, что президент Зеленский и другие украинские руководители и раньше достаточно ясно говорили, что Украина обязательно выиграет эту войну. Однако, вне всякого сомнения, события последней недели дали очень большой заряд оптимизма вообще всем тем людям в мире, которые сейчас поддерживают Украину. Думаю, у украинцев есть сейчас полное право называть операцию украинской армии, в ходе которой была освобождена Харьковская область, включая Изюм, «изюмительной» операцией. Как это сделал, например, президент Зеленский. Остается только пожелать украинской армии удачи в ее дальнейшем наступлении.

– Несколькими днями ранее Владимир Зеленский, комментируя удары российской армии по критической инфраструктуре Украины и последовавшие за этим перебои с электричеством, заявил, что Украина будет с газом, светом и водой, но без России. Можно ли ожидать, что такие удары, например, удары по гидроэлектростанциям, станут в ближайшее время ежедневной практикой России в случае невозможности для нее прекратить отступление российской армии в сторону российских границ?

– Да, очень похоже на то, что именно так и будет происходить. Сейчас уже никто не поверит в утверждения России, что она наносит удары только по военным объектам. Атаки по гражданским объектам стали со стороны российских войск настолько откровенными, что их, что называется, стало видно невооруженным глазом. Россия перестала даже пытаться скрывать это, так что почти наверняка эти методы ведения войны будут активно использоваться Россией и в ближайшем будущем.

– Вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После обстрела резко поднялся уровень воды в реке Ингулец, поскольку ракеты были выпущены по гидротехническим сооружениям. Кривой Рог – родной город Владимира Зеленского. Можно ли предположить, что Владимир Путин понимает, как он невыгодно выглядит на фоне Зеленского, который благодарит в Изюме воинов-освободителей, и выбор Кривого Рога в качестве цели для атаки – это просто месть личному врагу за достигнутые им успехи?

– Это может быть на самом деле так, но Владимир Путин, конечно, отнюдь не только в последнее время стал принимать личные решения по поводу каких-то целей. К выводу о том, что он самостоятельно определяет задачи, которые российская армия должна выполнять на фронтах, военные эксперты пришли уже довольно давно. Потому что некоторые решения военного характера со стороны России уже в самом начале войны были исключительно глупыми. И было заметно, что российские военачальники объясняли свои действия навязанной им волей политического руководства, то есть они оправдывались, что сделали ровно то, что им было сказано.

– Маршал авиации ВВС Великобритании в отставке Эдвард Стрингер заявил, что он считает возможным, что война закончится победой Украины уже к Рождеству. По его словам, после успехов ВСУ в Харьковской области он допускает, что Украине удастся вернуть уже в этом году все оккупированные территории. Стрингер добавил, что все это ставит под сомнение будущее Путина и путинизма, и что Запад должен уже сейчас задуматься о том, каким будет мир после Путина. Есть ли у лидеров стран Запада видение такого будущего? Не боится ли Запад распада РФ и того, что режим Путина сменит не демократия, а новая диктатура?

– Совершенно ясно, что сразу на месте Путина после, допустим, поражения России в войне, демократия не воцарится. Демократию нельзя просто так взять и достать из шапки. Если сейчас в России, по разным данным, от 60 до 70 процентов населения до сих пор поддерживают Путина, то из этого следует, что в России сейчас просто недостаточно таких людей, которые могли бы взять и резко перевернуть страницу истории.

Не может быть такого, чтобы на смену Путину сразу пришла бы такая власть, которая заявила бы о желании России дружно жить со всем миром. После окончания войны ситуация в России останется очень сложной, причем как в том случае, если Путин останется у власти, так и в том, если Путин не устоит.

Разумеется, на Западе анализируют все возможные варианты развития событий в России, но более-менее точные прогнозы станут возможны только тогда, когда закончится война.

– Американский институт изучения войны утверждает, что Кремль фактически признал поражение в Харьковской области, хотя сначала пытался продвигать версию, что российские войска были выведены оттуда для перегруппировки. Эта версия подверглась резкой критике в соцсетях даже со стороны тех россиян, кто поддерживает войну, после чего Кремль стал признавать неудачи, но при этом отводить критику от Владимира Путина и перекладывать вину на Минобороны и военное командование. Получится ли у Кремля, у российской пропаганды, предотвратить падение популярности Путина?

– Такая деятельность российской пропаганды может иметь успех только на внутреннем информационном рынке. Потому что на Западе уже всем стало совершенно очевидно, что абсолютно все решения, касающиеся ведения войны с Украиной, принимаются в России только Путиным. А вот внутри России, где не осталось никакого пространства для свободной мысли или для свободного слова, в этом смысле можно сделать все, что угодно.

Западным лидерам очень хотелось бы знать, что происходит в окружении Путина, в закулисных отношениях между какими-то, до определенной степени близкими Путину, группировками. Информация об этой схватке бульдогов под ковром могла бы быть очень полезной.

Можно и так делать предположения о том, у кого в этих группировках какие интересы, но точного представления на Западе об этой подковерной борьбе ни у кого нет. Хотя, конечно, на Западе обращают внимание на то, что, например, Игорь Гиркин, который стал самым суровым критиком военных решений Владимира Путина, до сих пор остается на свободе. Хотя вслух говорит то, о чем другим и думать в России опасно. Кого-то только за такие мысли, вероятно, в России уже посадили в тюрьму. А Гиркину ничего не делают даже за слова. Так что Западу, естественно, очень интересно сейчас было бы узнать, кто может стоять за Гиркиным.

– Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина сказала, что хотя Россия предлагает Киеву мирные переговоры, Украина продолжит деоккупацию своих территорий, а переговоры будут в свое время вестись не только о прекращении этой войны, но и о предотвращении новых войн на украинской земле. Можно ли понимать эти слова так, что Киев намерен в будущем говорить с РФ не только о ее капитуляции, но и – при поддержке союзников – о демилитаризации России?

– Да, демилитаризация России может теперь стать целью Украины. Однако события последней недели, когда в Харьковской области российские войска убегали, бросая боеприпасы, оружие, военную технику, показали, что Россия и сама очень успешно проводит свою демилитаризацию. Что ж, наблюдая за этим процессом, можно лишь в очередной раз сказать: «Слава Украине!»

Смотрите передачу целиком в повторе!

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