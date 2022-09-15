Микко: моментальная смена режима Путина на демократическую российскую власть невозможна

Разумеется, на Западе анализируют все возможные варианты развития событий в России, но более-менее точные прогнозы станут возможны только тогда, когда закончится война.
– Американский институт изучения войны утверждает, что Кремль фактически признал поражение в Харьковской области, хотя сначала пытался продвигать версию, что российские войска были выведены оттуда для перегруппировки. Эта версия подверглась резкой критике в соцсетях даже со стороны тех россиян, кто поддерживает войну, после чего Кремль стал признавать неудачи, но при этом отводить критику от Владимира Путина и перекладывать вину на Минобороны и военное командование. Получится ли у Кремля, у российской пропаганды, предотвратить падение популярности Путина?
– Такая деятельность российской пропаганды может иметь успех только на внутреннем информационном рынке. Потому что на Западе уже всем стало совершенно очевидно, что абсолютно все решения, касающиеся ведения войны с Украиной, принимаются в России только Путиным. А вот внутри России, где не осталось никакого пространства для свободной мысли или для свободного слова, в этом смысле можно сделать все, что угодно.
Западным лидерам очень хотелось бы знать, что происходит в окружении Путина, в закулисных отношениях между какими-то, до определенной степени близкими Путину, группировками. Информация об этой схватке бульдогов под ковром могла бы быть очень полезной.
Можно и так делать предположения о том, у кого в этих группировках какие интересы, но точного представления на Западе об этой подковерной борьбе ни у кого нет. Хотя, конечно, на Западе обращают внимание на то, что, например, Игорь Гиркин, который стал самым суровым критиком военных решений Владимира Путина, до сих пор остается на свободе. Хотя вслух говорит то, о чем другим и думать в России опасно. Кого-то только за такие мысли, вероятно, в России уже посадили в тюрьму. А Гиркину ничего не делают даже за слова. Так что Западу, естественно, очень интересно сейчас было бы узнать, кто может стоять за Гиркиным.