Студия Postimees: крах планов Кремля по демилитаризации Украины ведет к демилитаризации России?

- Маршал авиации ВВС Великобритании в отставке Э. Стрингер заявил, что он считает возможным, что война закончится победой Украины уже к Рождеству. По его словам, после успехов ВСУ в Харьковской области он допускает, что Украине удастся вернуть уже в этом году все оккупированные территории. Стрингер добавил, что все это ставит под сомнение будущее Путина и путинизма, и что Запад должен уже сейчас задуматься о том, каким будет мир после Путина. Есть ли у лидеров стран Запада видение такого будущего? Не боится ли Запад распада РФ, того, что режим Путина сменит не демократия, а новая диктатура?

- Американский институт изучения войны утверждает, что Кремль фактически признал поражение в Харьковской области, хотя сначала пытался продвигать версию, что российские войска были выведены оттуда для перегруппировки. Эта версия подверглась резкой критике в соцсетях даже со стороны тех россиян, кто поддерживает войну, после чего Кремль стал признавать неудачи, но при этом отводить критику от Владимира Путина и перекладывать вину на Минобороны и военное командование. Получится ли у Кремля, у российской пропаганды предотвратить падение популярности Путина?

- Владимир Зеленский прибыл вчера в недавно освобожденный город Изюм, где принял участие в торжественном поднятии государственного флага. В своем выступлении в Изюме Зеленский выразил уверенность, что Крым и все другие оккупированные территории вернутся в состав Украины. По словам Зеленского, он пока не может сказать, когда это случится, потому что этого никто не знает, но это случится обязательно. После успеха украинской армии в Харьковской области подобные обещания Зеленского больше не кажутся абстракцией? Как скоро могут последовать новые большие успехи ВСУ?