ВИДЕО ⟩ Как живет город с самой низкой в Европе ценой на электроэнергию в разгар кризиса?

Да, звучит невероятно, но если открыть сайт биржи Nordpool, то там наглядно показано, что цена на электроэнергию в норвежском городе Тромсё в несколько десятков, а то и в сотни раз дешевле, чем в Эстонии. Во время поездки Катрин Луст в Норвегию, мегаватт-час электроэнергии в Тромсё стоил шестьдесят центов. Цена на электроэнергию в Эстонии в то же время была четыреста евро за мегаватт-час, так что разница была просто дикой.