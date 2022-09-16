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ВИДЕО ⟩ Как живет город с самой низкой в Европе ценой на электроэнергию в разгар кризиса?

Kuuuurija
Как живет город с самой низкой в Европе ценой на электроэнергию в разгар кризиса?
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Фото: Pilt videost

Сейчас мы перенесемся в северный норвежский город Тромсё, где электричество практически ничего не стоит. Катрин Луст выяснила, действительно ли от этого жизнь становится дешевле и красивее.

Да, звучит невероятно, но если открыть сайт биржи Nordpool, то там наглядно показано, что цена на электроэнергию в норвежском городе Тромсё в несколько десятков, а то и в сотни раз дешевле, чем в Эстонии. Во время поездки Катрин Луст в Норвегию, мегаватт-час электроэнергии в Тромсё стоил шестьдесят центов. Цена на электроэнергию в Эстонии в то же время была четыреста евро за мегаватт-час, так что разница была просто дикой.

Тромсё – небольшой город размером с Пярну в Северной Норвегии, расположенный в 500 километрах к северу от Полярного круга, то есть недалеко от самого северного конца Лапландии. В Тромсё расположен самый северный университет и самый северный ботанический сад в мире. Зимой здесь гарантировано северное сияние, а еще здесь круглый год можно видеть северных оленей.

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