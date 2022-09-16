Сейчас мы перенесемся в северный норвежский город Тромсё, где электричество практически ничего не стоит. Катрин Луст выяснила, действительно ли от этого жизнь становится дешевле и красивее.
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ВИДЕО ⟩ Как живет город с самой низкой в Европе ценой на электроэнергию в разгар кризиса?
Как живет город с самой низкой в Европе ценой на электроэнергию в разгар кризиса?
Да, звучит невероятно, но если открыть сайт биржи Nordpool, то там наглядно показано, что цена на электроэнергию в норвежском городе Тромсё в несколько десятков, а то и в сотни раз дешевле, чем в Эстонии. Во время поездки Катрин Луст в Норвегию, мегаватт-час электроэнергии в Тромсё стоил шестьдесят центов. Цена на электроэнергию в Эстонии в то же время была четыреста евро за мегаватт-час, так что разница была просто дикой.
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