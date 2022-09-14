Артемий Троицкий ⟩ Алла Пугачева: я все сделала правильно

Задавать дурацкие вопросы типа «Зачем приехала?» я, естественно, не стал; и так понятно – дети и внуки (а может, уже и правнуки – не знаю, как там Никита), друзья, дела… масса всего связывает Аллу Пугачеву с Россией. Да и просто соскучиться можно.

Однако от пары неделикатных ремарок все-таки не удержался. Из комментариев Аллы понял, что папа Максим в Россию пока не собирается, но дети с ним каждый день подолгу разговаривают по телефону и поедут к нему, как только грянут каникулы. Мама, разумеется, тоже.

На самом деле, мое единственное большое недоумение во всей этой истории касается не родителей, а детей: зачем отдавать первоклассников в российскую школу? В такую-то пору?! Когда моя семья переехала в Эстонию летом 2014 года, основной мотивацией был не столько политический дискомфорт или, скажем, боязнь репрессий, сколько категорическое нежелание, чтобы сын (12 лет) и дочь (4 года) влипли в какую-нибудь «юнармию», посещали «уроки патриотизма» и вообще становились мишенями имперской и реваншистской пропаганды.

Неужели в Европе или Израиле нет хороших частных школ со всеми возможными языками и предметами? На эти мои сетования Пугачева ответила загадочно: поверь мне, я все знаю и я все сделала правильно.

Алла – женщина не только умная и опытная, но и мудрая. Играет в свою игру. И мне очень хочется верить, что она действительно все делает правильно. Скажем, мой коллега, музыкальный журналист Артур Гаспарян, вообще не исключает, что вылазка семейства в Москву – это, как он выразился, «буффонада», своего рода PR-трюк, и что вряд ли Лиза и Гарри останутся в московской гимназии надолго.