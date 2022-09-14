Ср, 14.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Артемий Троицкий ⟩ Алла Пугачева: я все сделала правильно

Артемий Троицкий
, музыкальный критик и публицист
Алла Пугачева: я все сделала правильно
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: AFP / Scanpix

Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию и удивила многих тем, что отправила детей в московскую школу. Сейчас ее муж Галкин в опале, сама она стала менее заметной, а некоторые ее поступки остаются загадкой. При этом никто не может отрицать, что влияние этой мудрой женщины на русскоязычный мир остается огромным, пишет музыкальный критик Артемий Троицкий.

Алла Пугачева уже довольно много лет не дает регулярные концерты и не записывает новые песни (жаль, кстати), но по-прежнему остается Примадонной и существенным фактором массового сознания россиян и русскоязычного мира. Помните старую шутку: «Кто такой Леонид Брежнев? – Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой».

Пугачева уже похоронила полдюжины генсеков и президентов, но пока она сама жива, шутка будет оставаться актуальной. В годы правления очередного «мелкого деятеля», Путина, повседневное влияние и заметность Аллы Борисовны, по понятным причинам, поубавились. Однако «отменить», как сейчас любят говорить, ее эпохальную фигуру никто и ничто не в состоянии.

То, что родная страна до сих пор находится под пугачевскими чарами, демонстрирует история этого года. Сначала вся Россия взволнованно обсуждала отъезд Аллы с семьей за границу после начала войны «на отдых и лечение».

Поскольку Пугачева вела себя тихо и ситуацию не комментировала, народ переключился на пересуды по поводу ее супруга, юмориста-стендапера Максима Галкина… Тут я сделаю небольшое отступление: я неплохо знал всех мужей Аллы Борисовны, кроме самого первого, литовца Орбакаса, и могу ответственно заявить: с Галкиным ей повезло больше всех! Он максимально заботлив, как муж и отец (когда не на гастролях); хорош и весьма успешен, как профессионал; эффективен, как «добытчик» и – последнее по счёту, но не по значению – умен и порядочен, как человек.

Пугачева с мужем Максимом Галкиным.
Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Фото: Konstantin Sednev

Максим и до позорной «спецоперации» позволял себе публичные критические высказывания в адрес власти, а тут уж совсем «непозволительно» (по словам Пескова, пресс-секретаря президента России) распоясался. За что был громко изгнан с «Первого канала».

Весточки от легендарной семьи приходили то с Кипра, то из Израиля, то с пляжей Юрмалы. Максим Галкин при аншлагах колесил по всему миру, включая Австралию, и в формулировках не стеснялся. Так прошли полгода, и вдруг случилась мега-сенсация: накануне 1 сентября Алла Борисовна Пугачева с детьми Гарри и Лизой вернулись в Российскую Федерацию! Чтобы отдать двойняшек на обучение в частную Первую московскую гимназию.

Население России, естественно, сильно взбудоражилось и, скорее, обрадовалось, нежели возмутилось возвращению блудной мамы. Обструкцию артистке устроили только дежурные пропагандисты – Михалков, Соловьев, Симоньян. Пугачева их сдержанно и элегантно послала подальше в своем Инстаграме.

3 сентября пришла на похороны Горбачева, о чем, в частности, написала следующее: «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти». Затем вокруг Примадонны повисла тишина.

Я позвонил Алле где-то в начале сентября. Чтобы узнать, не нужно ли чем помочь и выразить, разумеется, дружескую солидарность и моральную поддержку. Она сказала, что только что вернулась из театра (ходит, значит, на публичные мероприятия!) и что все в порядке.

Задавать дурацкие вопросы типа «Зачем приехала?» я, естественно, не стал; и так понятно – дети и внуки (а может, уже и правнуки – не знаю, как там Никита), друзья, дела… масса всего связывает Аллу Пугачеву с Россией. Да и просто соскучиться можно.

Однако от пары неделикатных ремарок все-таки не удержался. Из комментариев Аллы понял, что папа Максим в Россию пока не собирается, но дети с ним каждый день подолгу разговаривают по телефону и поедут к нему, как только грянут каникулы. Мама, разумеется, тоже.

На самом деле, мое единственное большое недоумение во всей этой истории касается не родителей, а детей: зачем отдавать первоклассников в российскую школу? В такую-то пору?! Когда моя семья переехала в Эстонию летом 2014 года, основной мотивацией был не столько политический дискомфорт или, скажем, боязнь репрессий, сколько категорическое нежелание, чтобы сын (12 лет) и дочь (4 года) влипли в какую-нибудь «юнармию», посещали «уроки патриотизма» и вообще становились мишенями имперской и реваншистской пропаганды.

Неужели в Европе или Израиле нет хороших частных школ со всеми возможными языками и предметами? На эти мои сетования Пугачева ответила загадочно: поверь мне, я все знаю и я все сделала правильно.

Алла – женщина не только умная и опытная, но и мудрая. Играет в свою игру. И мне очень хочется верить, что она действительно все делает правильно. Скажем, мой коллега, музыкальный журналист Артур Гаспарян, вообще не исключает, что вылазка семейства в Москву – это, как он выразился, «буффонада», своего рода PR-трюк, и что вряд ли Лиза и Гарри останутся в московской гимназии надолго.

Не знаю. Я не сомневаюсь, что путинскому официозу (не агит-шавкам, а ответственным инстанциям), при всем дефиците здравого смысла хватит мозгов, чтобы не трогать национальное достояние в лице Аллы Пугачевой. На пропагандистское заклание отправят ее супруга – и это, в принципе, нормальное разделение труда в семье. Если только Борисовна сама не устанет сдерживаться. Что лично я бы приветствовал – но это уж точно совсем не мое дело.

Ключевые слова
Наверх