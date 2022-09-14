Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию и удивила многих тем, что отправила детей в московскую школу. Сейчас ее муж Галкин в опале, сама она стала менее заметной, а некоторые ее поступки остаются загадкой. При этом никто не может отрицать, что влияние этой мудрой женщины на русскоязычный мир остается огромным, пишет музыкальный критик Артемий Троицкий.
Артемий Троицкий ⟩ Алла Пугачева: я все сделала правильно
Алла Пугачева уже довольно много лет не дает регулярные концерты и не записывает новые песни (жаль, кстати), но по-прежнему остается Примадонной и существенным фактором массового сознания россиян и русскоязычного мира. Помните старую шутку: «Кто такой Леонид Брежнев? – Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой».
Пугачева уже похоронила полдюжины генсеков и президентов, но пока она сама жива, шутка будет оставаться актуальной. В годы правления очередного «мелкого деятеля», Путина, повседневное влияние и заметность Аллы Борисовны, по понятным причинам, поубавились. Однако «отменить», как сейчас любят говорить, ее эпохальную фигуру никто и ничто не в состоянии.
То, что родная страна до сих пор находится под пугачевскими чарами, демонстрирует история этого года. Сначала вся Россия взволнованно обсуждала отъезд Аллы с семьей за границу после начала войны «на отдых и лечение».
Поскольку Пугачева вела себя тихо и ситуацию не комментировала, народ переключился на пересуды по поводу ее супруга, юмориста-стендапера Максима Галкина… Тут я сделаю небольшое отступление: я неплохо знал всех мужей Аллы Борисовны, кроме самого первого, литовца Орбакаса, и могу ответственно заявить: с Галкиным ей повезло больше всех! Он максимально заботлив, как муж и отец (когда не на гастролях); хорош и весьма успешен, как профессионал; эффективен, как «добытчик» и – последнее по счёту, но не по значению – умен и порядочен, как человек.
Максим и до позорной «спецоперации» позволял себе публичные критические высказывания в адрес власти, а тут уж совсем «непозволительно» (по словам Пескова, пресс-секретаря президента России) распоясался. За что был громко изгнан с «Первого канала».
Весточки от легендарной семьи приходили то с Кипра, то из Израиля, то с пляжей Юрмалы. Максим Галкин при аншлагах колесил по всему миру, включая Австралию, и в формулировках не стеснялся. Так прошли полгода, и вдруг случилась мега-сенсация: накануне 1 сентября Алла Борисовна Пугачева с детьми Гарри и Лизой вернулись в Российскую Федерацию! Чтобы отдать двойняшек на обучение в частную Первую московскую гимназию.
Население России, естественно, сильно взбудоражилось и, скорее, обрадовалось, нежели возмутилось возвращению блудной мамы. Обструкцию артистке устроили только дежурные пропагандисты – Михалков, Соловьев, Симоньян. Пугачева их сдержанно и элегантно послала подальше в своем Инстаграме.
3 сентября пришла на похороны Горбачева, о чем, в частности, написала следующее: «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти». Затем вокруг Примадонны повисла тишина.
Я позвонил Алле где-то в начале сентября. Чтобы узнать, не нужно ли чем помочь и выразить, разумеется, дружескую солидарность и моральную поддержку. Она сказала, что только что вернулась из театра (ходит, значит, на публичные мероприятия!) и что все в порядке.
Задавать дурацкие вопросы типа «Зачем приехала?» я, естественно, не стал; и так понятно – дети и внуки (а может, уже и правнуки – не знаю, как там Никита), друзья, дела… масса всего связывает Аллу Пугачеву с Россией. Да и просто соскучиться можно.
Однако от пары неделикатных ремарок все-таки не удержался. Из комментариев Аллы понял, что папа Максим в Россию пока не собирается, но дети с ним каждый день подолгу разговаривают по телефону и поедут к нему, как только грянут каникулы. Мама, разумеется, тоже.
На самом деле, мое единственное большое недоумение во всей этой истории касается не родителей, а детей: зачем отдавать первоклассников в российскую школу? В такую-то пору?! Когда моя семья переехала в Эстонию летом 2014 года, основной мотивацией был не столько политический дискомфорт или, скажем, боязнь репрессий, сколько категорическое нежелание, чтобы сын (12 лет) и дочь (4 года) влипли в какую-нибудь «юнармию», посещали «уроки патриотизма» и вообще становились мишенями имперской и реваншистской пропаганды.
Неужели в Европе или Израиле нет хороших частных школ со всеми возможными языками и предметами? На эти мои сетования Пугачева ответила загадочно: поверь мне, я все знаю и я все сделала правильно.
Алла – женщина не только умная и опытная, но и мудрая. Играет в свою игру. И мне очень хочется верить, что она действительно все делает правильно. Скажем, мой коллега, музыкальный журналист Артур Гаспарян, вообще не исключает, что вылазка семейства в Москву – это, как он выразился, «буффонада», своего рода PR-трюк, и что вряд ли Лиза и Гарри останутся в московской гимназии надолго.
Не знаю. Я не сомневаюсь, что путинскому официозу (не агит-шавкам, а ответственным инстанциям), при всем дефиците здравого смысла хватит мозгов, чтобы не трогать национальное достояние в лице Аллы Пугачевой. На пропагандистское заклание отправят ее супруга – и это, в принципе, нормальное разделение труда в семье. Если только Борисовна сама не устанет сдерживаться. Что лично я бы приветствовал – но это уж точно совсем не мое дело.