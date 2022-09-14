Влияние кризиса на курорты Пярну: спа-отель судится с продавцом электроэнергии

Компания Tervis Spa Group обратилась в суд, потому что продавец электроэнергии Olerex неожиданно заявил, что хочет расторгнуть действующий договор с фиксированной ценой на электроэнергию. По словам менеджера Tervise Spa Group Яана Ратника, Olerex также подала встречный иск. «Я не представляю, сколько времени займет этот cудебный процесс», –озадаченно сказал Ратник.