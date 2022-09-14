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Влияние кризиса на курорты Пярну: спа-отель судится с продавцом электроэнергии

Сирле Матт
Влияние кризиса на курорты Пярну: спа-отель судится с продавцом электроэнергии
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Лето было удачным для Tervis Paradiis, но менеджер отеля надеется, что на европейском уровне будет принято принципиальное решение, которое установит потолок цен на энергоносители.
Лето было удачным для Tervis Paradiis, но менеджер отеля надеется, что на европейском уровне будет принято принципиальное решение, которое установит потолок цен на энергоносители. Фото: Jüri Looring

Несмотря на то, что лето для гостиниц в Пярну прошло успешно, поскольку  отдыхающих было много, туристические предприятия находятся в затруднительном положении из-за высоких затрат на электроэнергию.

Компания Tervis Spa Group обратилась в суд, потому что продавец электроэнергии Olerex неожиданно заявил, что хочет расторгнуть действующий договор с фиксированной ценой на электроэнергию. По словам менеджера Tervise Spa Group Яана Ратника, Olerex также подала встречный иск. «Я не представляю, сколько времени займет этот cудебный процесс», –озадаченно сказал Ратник.

Продавец энергии прошлой осенью впервые попытался изменить контракт, подписанный в середине 2020 года и имеющий срок действия два с половиной года, однако гостиничная компания отказалась от изменений.

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