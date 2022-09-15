Интервью ⟩ Журналист: российских коллаборантов ждет наказание; зима увеличит поток беженцев из Украины

– Каким может быть следующий шаг России?

– Это очень интересный вопрос. По данным разных экспертов, Россия подтягивает к Белгороду третий военный корпус, который недавно проходил подготовку на полигонах Ростовской области. Но он что-то идет, идет, а скопления войск пока нет. Видимо, еще не подтянули вооружение.

– Что они могут сделать?

– Есть информация, что у России есть совершенно новое вооружение: танки Т-90 и разные модификации БТР, БМП, гаубицы. С этим оружием они могут продвинуться довольно-таки плотно и глубоко. Кроме того, все забывают о Беларуси.

– Есть риск повторного нападения с севера?

– Уверен, что есть. Скорее всего, просто Лукашенко до сих пор не принял окончательное решение. Владимир Путин его пытается продавить. Но мы знаем Лукашенко много лет: он очень осторожен, один неверный шаг – и он не сможет спрятаться даже в Москве. Он тянет до последнего. Но это направление беспокоит очень многих в Украине. Те, кто сейчас стоит на этих границах, могли бы помочь в Донбассе.

– Говоря об освобожденных территориях: наверняка там окажется много людей, которые оказывали помощь оккупантам – и военную, и в рамках пропутинских проектов. Что украинские власти собираются с ними делать?