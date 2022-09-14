Каллас: поддержка от государства будет, но экономить все равно придется

«Путин не скрывает, что использует энергию в качестве оружия против западного мира. Он рассчитывает на то, что мы не выдержим, Запад сломается, разрушится наше единство. Но мы не должны позволить Путину добиться этого – это вопрос нашей безопасности, – сказала Каллас. – Мы придерживаемся мнения, что Эстония никогда больше не должна оставаться одна. Никогда больше! Из-за того, что в 1940-х мы оказались в одиночестве, оккупация Эстонии стала возможной. Но теперь у нас есть союзники, и мы не одни. Мы решаем эти вопросы в сотрудничестве. В этом и есть наша сила».