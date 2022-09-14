На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) ответила на вопросы о проблемах в государстве и ситуации с энергетическим кризисом.
Каллас: поддержка от государства будет, но экономить все равно придется
Премьер-министр признала, что Европа столкнулась одновременно с энергетической, гибридной и информационной войной и для того, чтобы пережить тяжелые времена, нужно сохранять единство, передала пресс-служба Рийгикогу.
«Путин не скрывает, что использует энергию в качестве оружия против западного мира. Он рассчитывает на то, что мы не выдержим, Запад сломается, разрушится наше единство. Но мы не должны позволить Путину добиться этого – это вопрос нашей безопасности, – сказала Каллас. – Мы придерживаемся мнения, что Эстония никогда больше не должна оставаться одна. Никогда больше! Из-за того, что в 1940-х мы оказались в одиночестве, оккупация Эстонии стала возможной. Но теперь у нас есть союзники, и мы не одни. Мы решаем эти вопросы в сотрудничестве. В этом и есть наша сила».
Премьер-министр перечислила меры для смягчения нагрузки в отопительный сезон, в отношении которых было достигнуто соглашение. Это, например, создание универсальной услуги для продажи электричества, компенсация цен на газ, повышение пособия по бедности на 33% и необлагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро.
«Эти пособия необходимы для того, чтобы пережить зиму. Эстония – одна из первых по разработке различных пакетов для помощи жителям в сложные времена», – сказала Каллас.
Также премьер-министр отметила, что стоит внимательно относиться к экономии. «Мы работаем совместно с производителями энергии, чтобы перераспределить их сверхприбыли в пользу жителей и предприятий или снизить цены. Но вместе с этим важна и экономия, ведь предложение не вырастет в одночасье», – отметила она.