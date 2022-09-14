Вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) заявил на личной странице в Facebook, что цены на отопление в столице не изменятся: энергетическое предприятие Utilitas сможет использовать в Таллинне не только древесную щепу и природный газ, но и резервные виды топлива в большем объеме.
Вице-мэр Владимир Свет: цены на отопление в Таллинне не вырастут
Вице-мэр пишет:
«Хорошие новости для сотен тысяч жителей Таллинна: сегодня энергетическое предприятие Utilitas сообщило, что в предстоящем отопительном сезоне сможет использовать в Таллинне не только древесную щепу и природный газ, но и резервные виды топлива в большем объеме, которыми предприятие запаслось. Цены на тепло непосредственно связаны с ценами топлива, которое используется при отоплении, и таллиннцам полезно знать, что на данный момент Utilitas не собирается повышать цены в столице».
На официальной странице Utilitas подтвердили эту информацию, председатель правления Utilitas Tallinn и Utilitas Eesti Роберт Китт также прокомментировал новость:
«Ситуация на топливном рынке крайне нестабильна, и цены, и доступность меняются каждый день. И не только в случае ископаемого топлива, используемого в пики потребления. Ситуация напряженная и на рынке нашего основного топлива, т.е. отходов отечественного леса и деревообрабатывающей промышленности. Только комбинируя различные виды топлива, мы можем обеспечить распределение тепла даже в самые холодные дни этого отопительного сезона».
Он добавил, что в регионах, где цены уже скорректированы в соответствии с подорожанием природного газа прошлой осенью, например, в Таллинне и Маарду, Utilitas сможет удержать цены на отопление по крайней мере в начале отопительного сезона. Но в других городах коррекция цен еще состоится в этом году.
«Причина в том, что подорожание коснулось и древесной щепы. Благодаря использованию древесной щепы в качестве основного топлива, цены на услуги централизованного теплоснабжения Utilitas по-прежнему значительно ниже, чем в районах, где используется только природный газ», – пояснил Китт.