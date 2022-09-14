Правительство планирует расторгнуть соглашение о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России в четверг, сообщил в среду пресс-секретарь правительства. Договор заключается на неопределенный срок, он может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон. Соглашение будет действовать еще шесть месяцев после объявления о расторжении.
Между Эстонией и Россией прекращается сотрудничество и помощь в таможенных вопросах
Между Эстонией и Россией прекращается сотрудничество и помощь в таможенных вопросах
В 1997 году ЕС подписал соглашение о взаимной административной помощи в области таможенного права с Россией. Соглашение действует во всех государствах-членах, включая Эстонию. Поскольку, согласно Договору о функционировании ЕС, вопросы таможенного союза и общей торговой политики являются исключительной компетенцией ЕС, государства-члены воздерживаются от заключения двусторонних соглашений о таможенной помощи с третьими странами. Однако если это будет сделано, соглашения должны оставаться в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного с ЕС и третьей страной.