Между Эстонией и Россией прекращается сотрудничество и помощь в таможенных вопросах

В 1997 году ЕС подписал соглашение о взаимной административной помощи в области таможенного права с Россией. Соглашение действует во всех государствах-членах, включая Эстонию. Поскольку, согласно Договору о функционировании ЕС, вопросы таможенного союза и общей торговой политики являются исключительной компетенцией ЕС, государства-члены воздерживаются от заключения двусторонних соглашений о таможенной помощи с третьими странами. Однако если это будет сделано, соглашения должны оставаться в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного с ЕС и третьей страной.