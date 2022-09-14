Фото ⟩ Траурная процессия в Лондоне: король Карл III и принцы Уильям и Гарри прошли за гробом Елизаветы II

Похоронная процессия Фото: Reuters

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II в среду днем проследовала из Букингемского дворца, который с 1837 года является главной резиденций британских монархов, в Вестминстерский, где будет происходить последнее прощание с монархом. Гроб везли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра.

Траурная процессия Фото: Getty Images

Во время процессии, которая шла со скоростью 75 шагов в минуту, что принято на британских похоронах, на обычно шумных лондонских улицах в основном царила тишина, прерываемая лишь аплодисментами в знак уважения к королеве, ударами Биг-Бена и звуками выстрелов 13-фунтовых пушек, которые служили Королевской артиллерии в Первую и Вторую мировые войны. Вдоль всего пути выстроились тысячи людей.

King Charles, Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward march during the procession of the coffin Фото: Reuters

За гробом шли дети королевы: король Карл III, принцесса Анна и принц Эдвард в парадных военных мундирах, а также принц Эндрю в штатском, но при орденах.

King Charles alongside Princess Anne Фото: PA Media

За ним следовали принц Уильям, теперь наследник престола принц Уэльский, а также принц Гарри. На этот раз оба брата, в отличие от похорон их дедушки принца Филиппа, оказались рядом.

Prince William and Prince Harry Фото: PA Media