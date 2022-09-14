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Фото ⟩ Траурная процессия в Лондоне: король Карл III и принцы Уильям и Гарри прошли за гробом Елизаветы II

BBC News Русская служба
Траурная процессия в Лондоне: король Карл III и принцы Уильям и Гарри прошли за гробом Елизаветы II
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BBC
Фото: Postimees

Гроб с телом королевы Елизаветы II был доставлен из Букингемского дворца в Вестминстерский. За ним, символизируя преемственность, шли король Карл III и его наследник принц Уильям вместе с младшим братом Гарри.

Похоронная процессия
Похоронная процессия Фото: Reuters

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II в среду днем проследовала из Букингемского дворца, который с 1837 года является главной резиденций британских монархов, в Вестминстерский, где будет происходить последнее прощание с монархом. Гроб везли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра.

Траурная процессия
Траурная процессия Фото: Getty Images

Во время процессии, которая шла со скоростью 75 шагов в минуту, что принято на британских похоронах, на обычно шумных лондонских улицах в основном царила тишина, прерываемая лишь аплодисментами в знак уважения к королеве, ударами Биг-Бена и звуками выстрелов 13-фунтовых пушек, которые служили Королевской артиллерии в Первую и Вторую мировые войны. Вдоль всего пути выстроились тысячи людей.

King Charles, Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward march during the procession of the coffin
King Charles, Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward march during the procession of the coffin Фото: Reuters

За гробом шли дети королевы: король Карл III, принцесса Анна и принц Эдвард в парадных военных мундирах, а также принц Эндрю в штатском, но при орденах.

King Charles alongside Princess Anne
King Charles alongside Princess Anne Фото: PA Media

За ним следовали принц Уильям, теперь наследник престола принц Уэльский, а также принц Гарри. На этот раз оба брата, в отличие от похорон их дедушки принца Филиппа, оказались рядом.

Prince William and Prince Harry
Prince William and Prince Harry Фото: PA Media

Вид Гарри и Уильяма, которые вместе идут за гробом бабушки, заставил многих подумать о том, что наметившийся между ними раскол, возможно, будет преодолен. Это также напомнило о событиях 25-летней давности, когда два юных принца вместе шли за гробом матери, принцессы Дианы.

Diana
Diana Фото: BBC

Супруги короля и принцев в процессии не участвовали и прибыли в Вестминстерский дворец на автомобилях отдельно.

Вначале траурная процессия прошла под балконом Букингемского дворца, откуда королева всего три месяца назад приветствовала собравшихся по случаю ее Платинового юбилея (то есть 70-летия правления).

Траурная процессия
Траурная процессия Фото: Getty Images

Люди, выстроившиеся вдоль пути похоронной процессии, периодически аплодировали королеве, многие были в слезах, почту у всех в руках были мобильные телефоны или фотоаппараты.

Crowds taking photos of the procession
Crowds taking photos of the procession Фото: BBC

Во время прохождения мимо лондонского Кенотафа, на Уайтхолле, памятника воинам погибших во время Первой мировой и в более поздних конфликтах, участники процессии отдали честь или низко склонили головы. Сама королева ежегодно принимала участие в ноябрьских церемониях поминовения у Кенотафа.

Затем процессия прошла по центру политической жизни Великобритании, улице Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и далее – к зданию парламента.

При королевском дворе сегодняшнюю похоронную процессию называют важным поворотным моментом во всех траурных церемониях. Королева возглавляла не только свою семью, но и все государство - как и многие страны Содружества, и теперь семья провожала королеву вместе с ее поданными.

Прощание с королевой
Прощание с королевой Фото: Reuters

У Елизаветы II есть особая связь с Вестминстерским дворцом: там ее крестили 96 лет назад, и среди гостей были те, кто успел застать самого герцога Веллингтона, победителя в битве при Ватерлоо.

На гробе королевы установлена Корона британской империи – одна из важнейших королевских регалий, она лежит на королевском штандарте. В траурные венки были вплетены белые розы и георгины, а также ветки сосны из Балморала и лаванда с розмарином из садов Виндзора – символ памяти.

После короткой службы, проведенной архиепископом Кентерберийским Джастин Уэлби, вся королевская семья прочитала молитву и спела псалом, после чего в зале остались королевские гвардейцы, которые будут нести почетный караул у гроба на протяжении всего прощания с королевой.

Со второй половины дня открывается доступ публики в Вестминстерский дворец.

BBC
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