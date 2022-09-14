Гроб с телом королевы Елизаветы II был доставлен из Букингемского дворца в Вестминстерский. За ним, символизируя преемственность, шли король Карл III и его наследник принц Уильям вместе с младшим братом Гарри.
Фото ⟩ Траурная процессия в Лондоне: король Карл III и принцы Уильям и Гарри прошли за гробом Елизаветы II
Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II в среду днем проследовала из Букингемского дворца, который с 1837 года является главной резиденций британских монархов, в Вестминстерский, где будет происходить последнее прощание с монархом. Гроб везли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра.
Во время процессии, которая шла со скоростью 75 шагов в минуту, что принято на британских похоронах, на обычно шумных лондонских улицах в основном царила тишина, прерываемая лишь аплодисментами в знак уважения к королеве, ударами Биг-Бена и звуками выстрелов 13-фунтовых пушек, которые служили Королевской артиллерии в Первую и Вторую мировые войны. Вдоль всего пути выстроились тысячи людей.
За гробом шли дети королевы: король Карл III, принцесса Анна и принц Эдвард в парадных военных мундирах, а также принц Эндрю в штатском, но при орденах.
За ним следовали принц Уильям, теперь наследник престола принц Уэльский, а также принц Гарри. На этот раз оба брата, в отличие от похорон их дедушки принца Филиппа, оказались рядом.
Вид Гарри и Уильяма, которые вместе идут за гробом бабушки, заставил многих подумать о том, что наметившийся между ними раскол, возможно, будет преодолен. Это также напомнило о событиях 25-летней давности, когда два юных принца вместе шли за гробом матери, принцессы Дианы.
Супруги короля и принцев в процессии не участвовали и прибыли в Вестминстерский дворец на автомобилях отдельно.
Вначале траурная процессия прошла под балконом Букингемского дворца, откуда королева всего три месяца назад приветствовала собравшихся по случаю ее Платинового юбилея (то есть 70-летия правления).
Люди, выстроившиеся вдоль пути похоронной процессии, периодически аплодировали королеве, многие были в слезах, почту у всех в руках были мобильные телефоны или фотоаппараты.
Во время прохождения мимо лондонского Кенотафа, на Уайтхолле, памятника воинам погибших во время Первой мировой и в более поздних конфликтах, участники процессии отдали честь или низко склонили головы. Сама королева ежегодно принимала участие в ноябрьских церемониях поминовения у Кенотафа.
Затем процессия прошла по центру политической жизни Великобритании, улице Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и далее – к зданию парламента.
При королевском дворе сегодняшнюю похоронную процессию называют важным поворотным моментом во всех траурных церемониях. Королева возглавляла не только свою семью, но и все государство - как и многие страны Содружества, и теперь семья провожала королеву вместе с ее поданными.
У Елизаветы II есть особая связь с Вестминстерским дворцом: там ее крестили 96 лет назад, и среди гостей были те, кто успел застать самого герцога Веллингтона, победителя в битве при Ватерлоо.
На гробе королевы установлена Корона британской империи – одна из важнейших королевских регалий, она лежит на королевском штандарте. В траурные венки были вплетены белые розы и георгины, а также ветки сосны из Балморала и лаванда с розмарином из садов Виндзора – символ памяти.
После короткой службы, проведенной архиепископом Кентерберийским Джастин Уэлби, вся королевская семья прочитала молитву и спела псалом, после чего в зале остались королевские гвардейцы, которые будут нести почетный караул у гроба на протяжении всего прощания с королевой.
Со второй половины дня открывается доступ публики в Вестминстерский дворец.