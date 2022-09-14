Фото ⟩ В пруду Ыйсмяэ появились новые обитатели

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, этим летом пруд Ыйсмяэ был углублён и очищен от ила. «Теперь в пруду, помимо уже обитающих там рыб, также обитают белые амуры и золотые язи, которые которые помогут держать под контролем разрастание водорослей и порадуют жителей своей красотой», – рассказал старейшина.

У пруда Ыисмяэ привели в порядок укрепление берега и расширили пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда, водоем локально углубили и очистили от ила. На пруду также построили новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой. На пологих склонах, окружающих пруд, была высажена сахалинская вишня, обустроены не требующие частого покоса газоны, которые засеяли цветущими растениями. Посаженные на территории растения обретут свою полноценную красоту через несколько лет, по мере роста.